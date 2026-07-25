EN VIDEO: El emotivo homenaje de Rubén Blades a Venezuela al interpretar «María Lionza» durante un concierto

El cantante panameño, Rubén Blades, durante un concierto en Barcelona, España, rindió un emotivo homenaje a Venezuela y en especial a La Guaira, a propósito de la tragedia sísmica que cumplió exactamente un mes el viernes 24 de julio, al interpretar su famoso tema «María Lionza», una deidad dentro de los pobladores del estado Yaracuy.

Su presentación tuvo lugar en el Barts Festival de Barcelona. Allí, recordó a esta figura espiritual y antes de cantarla, dedicó unas palabras a la nación criolla.

«Fuerzas. Venezuela puede, y se levantará, siempre. Que lo oigan en La Guaira», expresó Rubén Blades. Luego interpretó dicha pieza musical. Al concluir el tema, cerró con el siguiente mensaje: «Arriba Venezuela».

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LA HISTORIA DE MARÍA LIONZA

La historia de María Lionza nace en la región de Yaracuy a partir de una leyenda indígena de los jirajaras. Según la tradición, llegó al mundo una niña con particulares ojos verdes, cuyo nacimiento venía acompañado de una profecía. Este rezaba lo siguiente: «si miraba su reflejo en el agua, una gran serpiente la devoraría y traería la ruina a su pueblo. Por ello, fue escondida y custodiada durante años».

De acuerdo con las creencias en Yaracuy, llegada a la juventud, la joven logró escapar y acercarse a una laguna. Al mirarse en el agua, la enorme serpiente dueña de las aguas la devoró. Tras esto, el cuerpo de la criatura creció hasta reventar, provocando una inmensa inundación que dio origen a los ríos de la zona. De las aguas emergió la joven transformada en la dueña de la naturaleza, protectora de los animales, las plantas y las cosechas.

Con el paso de los siglos, el mito se entrelazó con las culturas afrodescendiente y española, convirtiéndose en el centro de una de las manifestaciones de fe popular más importantes de Venezuela. Su figura pasó a simbolizar la abundancia, el dominio sobre las fuerzas naturales y la unión de las distintas raíces culturales del país.

Con respecto al tema «María Lionza» de Rubén Blades, el intérprete panameño la lanzó en 1978 en el icónico álbum Sombra Aquí de Un Lado Solo / Siembra junto a Willie Colón. Dicho tema rinde homenaje a la figura mítica del folclore y del espiritismo venezolano.