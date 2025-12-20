Caraota Show

Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
EN VIDEO: Catherine Fulop repartió tequeños para todos durante un programa de televisión
Foto: Capturas de video

La actriz y modelo venezolana, Catherine Fulop, se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas tras repartir los populares tequeños criollos, durante un programa de la televisión argentina.

El hecho ocurrió este viernes durante la emisión del programa Otro Día Perdido, del canal El Trece TV, conducido por Mario Pergolini.

Durante el show la artista sorprendió a los presentes con su gesto, tras advertir que los venezolanos no acostumbran llegar con las manos vacías.

«Nosotros los venezolanos no podemos llegar a un lugar con las manos vacías. Yo te traje algo mi amor», dijo Fulop a Pergolini.

REPARTIÓ TEQUEÑOS PARA TODOS

Asimismo, recordó que en Venezuela el tequeño no puede faltar en cualquier reunión o «rumba».

Posteriormente le trajeron una bandeja llena de tequeños que empezó a repartir entre los presentes. Inició con los miembros de la banda que animan el programa y después le ofreció el manjar criollo a Pergolini.

Finalmente se los entregó a la gente de producción para que terminaran de repartirlos, sin embargo el presentador argentino les pidió que le guardarán al menos dos más. «Están buenísimos», reveló.

Pergolini aprovechó la oportunidad para preguntarle a la actriz criolla, si eran de origen venezolano. «¿Esto es muy venezolano? ¿Más que las arepas o en el mismo nivel?», a lo que Catherine Fulop contestó que las arepas son una comida típica, mientras que los tequeños son usados como «pasapalos».

