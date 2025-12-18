Llegaron a un acuerdo: Los Oscar se transmitirán ahora por YouTube a partir de esta fecha

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y YouTube firmaron un acuerdo con el que la plataforma de videos quedó con los derechos para transmitir en exclusiva la ceremonia de los Premios Oscar desde 2029 hasta 2033.

El acuerdo contempla la cobertura de la alfombra roja, el contenido detrás de cámaras, el acceso al baile y más.

El contenido estará disponible en vivo y de forma gratuita para más de 2 mil millones de espectadores en todo el mundo en YouTube y para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos.

Asimismo, aclararon que YouTube ayudará a que los Oscar sean accesibles a la creciente audiencia global de la Academia a través de funciones como subtítulos y pistas de audio disponibles en varios idiomas.

La alianza también incluirá acceso mundial para los fanáticos del cine a otros eventos y programas de la Academia exclusivamente en el canal de YouTube de los Oscar. Además, contempla el Anuncio de Nominaciones a los Oscar, el Almuerzo de Nominados a los Oscar, los Premios de la Academia para Estudiantes, los Premios Científicos y Técnicos, entrevistas con miembros de la Academia y cineastas, programas educativos sobre cine, podcasts y más.

Además, la colaboración incluye, la iniciativa Google Arts & Culture que ayudará a proporcionar acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, y a digitalizar componentes de la Colección de la Academia con más de 52 millones de piezas, que será accesible desde todo el mundo.

«Estamos encantados de iniciar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia», declararon Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia.

«La Academia es una organización internacional, y esta colaboración nos permitirá ampliar el acceso a su obra a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica. Esta colaboración aprovechará el amplio alcance de YouTube e infundirá a los Oscar y a otros programas de la Academia con oportunidades innovadoras de participación, a la vez que honrará nuestro legado. Podremos celebrar el cine, inspirar a las nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes», añadieron.

Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, también celebró el acuerdo. “Colaborar con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, a la vez que se mantiene fiel al legado histórico de los Oscar”.

Cabe recordar que La Academia tiene actualmente un acuerdo con Disney ABC que estará vigente hasta la edición de 2028.