El comentario de la mamá de George Harris a venezolanos en Chile que provocó «burlas» en un programa de televisión

Irene Shaw, mamá del comediante George Harris, envió un mensaje a los venezolanos residentes en Chile tras la polémica que se presentó en el Festival de Viña del Mar con su hijo.

«Reúnan en dólares para que se vayan. Reúnan en dólares», indicó la mujer de acuerdo a lo registrado por el matinal Tu Día, de Canal 13.

Sin embargo, medios chilenos rechazaron y hasta se burlaron de la frase de Irene Shaw.

«Allí uno entiende por qué él es así, porque mira lo que está diciendo la mamá», expresó Pamela Leiva, una de las conductoras del programa y que provocó las risas de los asistentes.

Asimismo, el conductor José Luis Repenning agregó que «esto se transformó en una cuestión pasional, no en una cuestión objetiva».

«Acá no se trataba si era venezolano, colombiano, dominicano, da lo mismo, el año pasado una actriz y comediante tan querida como la Javiera Contador que ya había triunfado en Viña y que todo el mundo la adora, tuvo una mala noche y la pifiaron», comentó.

Tras lo ocurrido en su presentación en la Quinta Vergara, George Harris retornó junto a su madre al hotel Pullman, donde se hospedan, y fueron recibidos por un gran grupo de compatriotas venezolanos.

LO OCURRIDO EN VIÑA DEL MAR

George Harris decidió retirarse del escenario tras recibir abucheos y pitos por una parte del público.

«Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie, si ustedes quieren que me vaya, yo me voy, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya este es su país y lo respeto. Pero, soy un artista internacional y vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal. Si ustedes vinieron para que yo la pasara mal, les digo que yo no la voy a pasar mal, pero si la gente que vino y pagó una entrada para verme a mí», indicó a los pocos minutos que inició su presentación.

Asimismo, comentó que es un artista venezolano que «ama profundamente» a Chile. «A mí siempre me ha ido muy bien aquí, no es mi primera vez. Quizás se dejaron influenciar por los medios de comunicación amarillistas», dijo.

«Yo no vine a imponérmele a nadie, esto es una invitación de un festival hermoso y acepté. Pero si ustedes no quieren, no pasa nada, no voy a obligar a nadie a oír mi show», agregó.