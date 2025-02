«Discutir con el público fue el error»: Hablaron los organizadores del Festival Viña del Mar tras polémica con George Harris

Los organizadores y presentadores del Festival de Viña del Mar se pronunciaron sobre la polémica que se armó con el humorista venezolano, George Harris, y el público de la Quinta Vergara.

«La rutina fue revisada, más allá de si es entretenida o no. Pero él no hizo su rutina, hizo solo una parte como 10 minutos al comienzo y la parte de la música era el final. Él se saltó toda la rutina y se fue al final», dijeron los productores del evento, entre ellos Daniel Merino.

Según indicaron el show de George Harris debió durar al menos 50 minutos, ya que era lo que estaba establecido. Sin embargo, acotaron que el venezolano «dejó de hacer su rutina porque empezó a sentir las pifias y abandonó».

«Es complejo. Cuando tú invitas a alguien a tu casa y esa persona empieza a discutir con el público, ese fue el error. Al final del camino el público reaccionó de mala manera y se provocó un problema que se podría haber evitado», expresó Daniel Merino, quien es director ejecutivo del Festival.

Asimismo, apuntó que quien decide irse del escenario es el artista y no es la producción quien lo saca.

«George Harris conversó conmigo y me preguntó que cómo podía divertir esto. Le dije que no peleara con el público y que fuera más rápido. Que entrara en su rutina, porque no la hizo», apuntó.

«Lamentablemente él no realizó la rutina. Yo le dije que no peleara con el público, que no se enganchara y él lo entendió. Siento que fue humilde. El mundo está dividido y la Quinta Vergara reflejó eso. Esto no se podía transformar en una lucha de bandera, pero en algún momento lo fue, fue incómodo. Había gente que lo adoraba y gritaba su nombre», manifestó el animador Rafael Araneda.

Además, Araneda negó que lo ocurrido con George Harris fuera un acto de xenofobia.

«No tenemos ningún espíritu separatista o xenofóbico con alguna persona», dijo.

Por su parte, Karen Doggenweiler, animadora del show, señaló que lo ocurrido con Harris fue una situación «sin duda compleja».