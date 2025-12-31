Del papa Francisco a Paquita la del Barrio: Los personajes famosos que fallecieron en 2025

Este 2025 dejó numerosos eventos mediáticos, tanto positivos como negativos, que ganaron la atención internacional. Uno de los aspectos más relevantes del año fue la muerte de numerosos artistas y famosos de renombre.

En Caraota Digital hicimos un listado con las principales figuras que partieron en este año. Pasando por figuras religiosas y políticas como el papa Francisco y el expresidente uruguayo, José Mujica, hasta personalidades de la música, fútbol y el cine.

FAMOSOS FALLECIDOS ESTE AÑO

Diogo Jota: el futbolista portugués falleció junto a su hermano, André Silva, en un accidente de tránsito en Zamora, España. Su vehículo salió de la carretera, volcó y se calcinó en medio de la noche del 3 de julio.

Papa Francisco: el santo padre falleció el 21 de abril en su residencia en el Vaticano. Los informes oficiales precisaron que murió producto de un ictus cerebral seguido de una insuficiencia cardíaca a los 88 años.

Diane Keaton: una popular actriz, directora y productora estadounidense, reconocida por su talento en comedias y dramas, destacando Annie Hall. Falleció el 11 de octubre a los 79 años por una neumonía bacteriana.

José Mujica: el expresidente uruguayo (2010 a 2015) falleció el 13 de mayo a los 89 años por complicaciones causadas de un cáncer de esófago. Destacó por su pasado guerrillero, llegando a convertirse en un ícono de la izquierda internacional.

Ozzy osbourne: un ícono del heavy metal, de mano de la banda Black Sabbath, falleció el 22 de julio, apenas unas semanas después de su concierto de retiro. Murió producto de un infarto agudo al miocardio.

Hulk Hogan: estrella de la lucha libre que falleció a los 71 años en su residencia de Florida, en Estados Unidos, por un paro cardiaco. Aunque fue llevado a un centro de salud, ingresó sin signos vitales el 24 de julio.

Michelle Trachtenberg: actriz reconocida por su aparición en Buffy la cazavampiros, Eurotrip y Las aventuras de Pete y Pete. Falleció de forma inesperada a los 39 años por complicaciones de la diabetes mellitus.

Giorgio Armani: uno de los principales personajes del mundo de la elegancia, llegando a ser conocido como el Rey de la Moda. Murió en la ciudad de Milán, Italia, a los 91 años por una insuficiencia hepática.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPROPIETARIA DEL MISS UNIVERSO CONDENADA A DOS AÑOS EN PRISIÓN, ESTA ES LA RAZÓN

Charlie Kirk: influyente activista conservador estadounidense, cofundador de Turning Point y aliado de Donald Trump. Fue asesinado el 10 de septiembre a los 31 años cuando hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Brigitte Bardot: un ícono de la Época de Oro de Hollywood, también destacó por su trabajo como activista y cantante. Murió a los 91 años en su residencia en Saint-Tropez, al sur de Francia.

Paquita la del Barrio: la cantante mexicana falleció a los 77 años el 17 de febrero en su hogar en Xalapa, Veracruz. Llevaba varios sufriendo complicaciones de salud.

De igual forma, este año partieron otras personalidades como el director David Lynch; los actores Gene Hackman, Val Kilmer, Michael Madsen, Robert Redford, Rob Reiner y Julian McMahon; el boxeador George Foreman; y los músicos Ace Frehley, Perry Bamonte y Paul Mario Day.