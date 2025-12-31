Copropietaria del Miss Universo condenada a dos años en prisión, esta es la razón

Las autoridades tailandesas condenaron a Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria tailandesa y copropietaria de la Organización Miss Universo, a pasar dos años en prisión por un fraude financiero.

Medios internacionales indicaron que el caso quedó en manos del Tribunal Penal del Distrito Sur de Bangkok. Cabe destacar que la sentencia fue dictada sin la presencia de Jakrajutatip, quien tiene una orden de captura en su contra y está prófuga.

La justicia determinó que Jakrajutatip tendrá que pasar dos años en prisión sin posibilidad de suspensión de pena. La empresa fue declarada culpable de fraude relacionado con la venta de bonos corporativos.

De acuerdo al fallo judicial emitido el 26 de diciembre, Jakrajutatip y su empresa engañaron a un inversionista al ocultar información financiera relevante respecto a la venta de bonos por un valor aproximado de 900.000 dólares.

ORDEN DE ARRESTO

La empresaria fue señalada por la justicia tailandesa hace varias semanas. Sin embargo, Jakrajutatip se mantiene prófuga y evadiendo la justicia, de manera que no se presentó en el tribunal de forma continuada.

La orden de arresto fue emitida a finales de noviembre cuando Jakrajutatip no se presentó en audiencias clave del proceso en su contra. Para las autoridades, se trataba de un claro intento de evadir el sistema legal.

Jakrajutatip fue declarada prófuga de la justicia y figura en la lista de personas buscadas por las autoridades tailandesas. A esto se sumó el congelamiento de todas las cuentas bancarias y activos de la empresaria.

Hasta el momento, no hay información sobre la ubicación exacta de Jakrajutatip, aunque hay reportes de que está fuera de Tailandia. Otros informes apuntan que se encuentra en México.

La situación legal de Jakrajutatip, sumada a la orden de arresto contra el otro propietario del Miss Universo, Raúl Rocha, dejó pendiendo de un hilo el futuro del concurso y Puerto Rico, sede de la próxima gala, suspendió el apoyo económico a la organización.