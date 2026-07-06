Danny Ocean y Elena Rose transformaron sus conciertos en una plataforma para ayudar a los afectados por los terremotos

Los cantantes venezolanos Danny Ocean y Elena Rose transformaron sus conciertos en el festival Starlite, en Marbella, España, en una llamada internacional de apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

De esta forman, Starlite Occident volvió a demostrar que la música también puede convertirse en una poderosa herramienta de solidaridad, reseño El Diario de Sevilla.

Fue una noche en la que miles de personas unieron sus voces para visibilizar la emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Sandra García-Sanjuán impulsó la Fundación Starlite con la convicción de que la cultura podía ser una fuerza capaz de transformar vidas. Diecisiete años después, ese propósito sigue definiendo la esencia del proyecto.

«Siempre tuve claro que quería crear un proyecto con propósito. Un proyecto donde la música no solo emocionara, sino que también sirviera para ayudar, unir personas y generar un impacto positivo en el mundo. Acciones como la de Danny Ocean y Elena Rose representan exactamente los valores sobre los que construimos Starlite», destacó Sandra García-Sanjuán, presidenta ejecutiva de Grupo Starlite y Fundación Starlite.

Durante el concierto, Danny Ocean dirigió unas emocionadas palabras al público para recordar a las víctimas de los terremotos. Agradeció el apoyo de los equipos internacionales de rescate, con una mención especial a España. Pidió un aplauso para los voluntarios que continúan trabajando sobre el terreno.

El artista dedicó la noche a las víctimas, a sus familias y al pueblo venezolano, trasladándoles un mensaje de esperanza. Además, el cantante venezolano destinará la totalidad de las ganancias obtenidas de su gira por Europa a ayudar a los damnificados por el doble terremoto en el país.

“Gracias, España, por vuestra solidaridad y por enviar a vuestros rescatistas. Os pido un fuerte aplauso para todas esas personas que siguen trabajando sobre el terreno: voluntarios, equipos de emergencia y rescatistas que están salvando vidas. Este concierto está dedicado a las víctimas, a sus familias y a mis hermanos venezolanos. Quiero que sepan que no están solos. Nos tenemos los unos a los otros”, expresó el artista ante un auditorio completamente entregado.

INICIATIVA SOLIDARIA

Más allá del escenario, Starlite Occident se sumó a la iniciativa solidaria impulsada por el artista. Puso el alcance de su plataforma al servicio de una campaña de recaudación de fondos destinada a World Central Kitchen y Hogar Bambi Venezuela. Estas organizaciones prestan asistencia a las personas afectadas por la catástrofe.

Tras la actuación de Danny Ocean en el auditorio, la también artista venezolana Elena Rose sorprendió al público con un íntimo concierto en el Lounge.

Elena Rose invitó a los asistentes a participar con una donación destinada a las entidades benéficas elegidas por la artista.