«Crecer nos obliga a transitar por caminos diferentes», así anunció Nacho Redondo su salida del pódcast Escuela de Nada

Mediante un comunicado difundido por sus redes sociales, el comediante venezolano Ignacio Redondo De la Rosa, conocido como Nacho Redondo, se despidió este viernes 9 de octubre del pódcast Escuela de Nada (EDN), donde permaneció durante ocho años.

“Comenzamos un camino hermoso que nos hizo crecer a todos; y a veces el crecer nos obliga a transitar por caminos diferentes. No hay manera real de expresar mi agradecimiento con ustedes”, publicó en Instagram.

La medida vino a confirmar las versiones que venían circulando en plataformas digitales durante las últimas semanas.

En el mensaje, Redondo destacó el valor del espacio que durante años logró conquistar junto a sus compañeros de equipo.

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“EDN fue un proyecto que comenzó con nada para luego pasar a tenerlo todo. Recorrimos el mundo, inventamos mil cosas, nos cagamos de la risa juntos y creamos cosas que serán parte de mi historia para siempre”, expresó.

Las respuestas de los seguidores de Nacho y del pódcast no se hicieron esperar en redes sociales, las cuales expresaron el afecto que le tienen.

Incluso, su compañero de formato, Chris Andrade, se expresó así: “Gracias por cambiarnos la vida. Te admiro profundamente y te quiero”.

Mientras que el humorista Led Varela también resaltó la trayectoria del espacio: “Fueron, son y serán los mejores”, señaló.

No solo los fans y seguidores se expresaron tras la despedida de Redondo; también hubo pronunciamientos desde otros espacios, como el deportivo.

En este sentido, el beisbolista Miguel Rojas compartió su testimonio: «Estoy triste porque me vacilé mucho su proyecto”, dijo.

También destacó que, “luego de eso pude ser parte de un episodio donde sentí que cumplía un sueño y pude hacer nuevos amigos. Pero me alegra mucho que seas tan bueno que lo que te viene es un camino increíble».

Escuela de Nada es un exitoso pódcast venezolano de comedia improvisada y tertulia fundado en 2018. Su base está en la Ciudad de México y se convirtió en uno de los referentes de entretenimiento digital más escuchados de Latinoamérica.