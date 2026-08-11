Concierto benéfico en Miami apoyará a damnificados de Venezuela y Colombia tras terremotos: estos son los cantantes confirmados

Un concierto benéfico el próximo domingo, 16 de agosto, en Miami (EEUU) que estaba pensado para recaudar fondos para los damnificados por los terremotos en Venezuela, con cantantes como Marc Anthony, Chayanne y Ricardo Montaner, también servirá para apoyar a los afectados por el sismo de 7,4 de Colombia.

Los organizadores anunciaron este martes, 11 de agosto, que el evento, que se realizará en el Kaseya Center de Miami, cambiará de nombre de ‘Unidos por Venezuela’ a ‘Unidos por los nuestros’.

En el eventó también participarán estrellas de la música como Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón y Lasso.

«Los fondos recaudados a través del concierto benéfico y teletón serán destinados a apoyar a las comunidades afectadas tanto en Venezuela como en Colombia», aseguró ‘Unidos por los nuestros’ en un comunicado.

La iniciativa la crearon las organizaciones CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment «para movilizar a la comunidad hispana mundial en apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela».

El esfuerzo consta de un concierto benéfico, un teletón internacional y una campaña global de recaudación de fondos para financiar programas de alimentación, atención médica, medicamentos, refugios temporales, soluciones de vivienda, protección infantil, salud mental, reunificación y reconstrucción, entre otras metas.

HORARIO DEL CONCIERTO

En el evento, que comenzará a las 6:00 de la tarde (horas local) y se transmitirá también por TelevisaUnivision e iHeart Latino, también cantarán SanLuis, Piso 21, Corina Smith, Joaquina, Nella, Micro TDH, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Manu Manzo, Noreh, Alleh, Zhamira y Free Cover.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y ha provocado la muerte de al menos 240 personas, ocurrió menos de dos meses después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.000 fallecidos en Venezuela, según los últimos conteos oficiales de ambos países.

Como se sabe, Florida es el principal estado donde viven las diásporas de ambas comunidades en Estados Unidos, el 31 % de los colombianos y más del 40 % de los venezolanos en el país, según datos proporcionados por el Pew Research Center.

Con información de EFE