Shakira, Maluma, Juanes y más: Así reaccionaron los artistas colombianos tras el terremoto

Varios artistas se pronunciaron luego del terremoto de 7,4 que azotó este lunes a Colombia dejando un saldo de más de 100 personas fallecidas.

«Siempre que pasan estas cosas ya sabemos los colombianos que nos ponemos manos a las obras. Acompañemos a nuestros hermanos en los momentos difíciles, así que vamos para adelante. Sintiendo mucho todo lo que está pasando, pero con la esperanza de que los colombianos mostremos nuestra fuerza ante las cosas difíciles», dijo Carlos Vives en un video.

Mientras tanto, J Balvin también se pronunció tras lo ocurrido. «Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación», escribió.

En esta línea, Maluma también envió un mensaje de solidaridad. «Que dolor todo lo que está pasando en Colombia. Un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas», indicó.

Asimismo, Shakira, quien viene de cantar el Mundial, mandó sus condolencias al país. «Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia».

«En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible», agregó la barranquillera.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

Juanes también usó sus redes sociales para pedirle a los ciudadanos que comiencen con las donaciones. «Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia. Acabo de hacer mi donación. Si quieres y puedes, por favor súmate», dijo.

Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia. 🇨🇴

Acabo de hacer mi donación. Si quieres y puedes, por favor súmate — cada aporte cuenta. Aquí toda la información 👇 pic.twitter.com/fFhPLf7D7j — JUANES (@JUANES) August 10, 2026

Por su parte, Fonseca se sumó al llamado para asistir a los más necesitados. «Con el corazón en la mano por este desastre natural que estamos viviendo en Colombia. Unámonos para ayudar».

Camilo también se sumó a la iniciativa para ayudar a las víctimas. «Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor».

«Estamos pendientes de saber muy pronto cuáles son las mejores maneras de ayudar para poder sumarnos. Estoy pendiente de mi DM por si tienen info y llamados a la acción», acotó.

En el caso de Manuel Turizo le envió un mensaje de fe a todos los colombianos. «Mucha fuerza para todas las personas afectadas por el temblor. Aquí voy a estar pendiente de toda las formas en las que podamos ayudar. Aquí estamos para apoyarnos».

Mientras, Sebastián Yatra usó sus redes sociales para llamar a la unión nacional. «Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos»