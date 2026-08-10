Cocinando por Venezuela tras los terremotos: así fue el ‘arepazo solidario’ que lideró Catherine Fulop

Detrás del mostrador, tomando pedidos y sirviendo arepas durante horas, así la actriz Catherine Fulop en el restaurante Chacaíto, en el barrio porteño de Palermo (Argentina), se sumó al Arepazo Solidario para recaudar fondos a favor de las familias venezolanas que todavía viven en refugios tras los terremotos del pasado 24 de junio.

«Gracias a toda la gente que se acercó acá a Chacaíto en este arepazo solidario para Cocinemos por Venezuela», dijo la actriz en un video publicado en Instagram en relación a la actividad realizada el domingo.

Junto a ella estuvo el creador de contenido gastronómico Víctor «El Gordo Cocina», quien también celebró la convocatoria. «Gracias a toda la gente que vino a comer con nosotros y que está poniendo un granito para ayudar a toda nuestra gente en Venezuela», expresó.

La organización del evento también estuvo a cargo de la periodista Adairé Hernández, directora de Alpargata Digital, con el respaldo de marcas y emprendimientos venezolanos en Argentina como Malta +58 CCS, El Tovareño, Vene Bodegón, Algo con Selva y Café Niño.

La convocatoria se había lanzado días antes con un mensaje conjunto de Fulop, El Gordo Cocina, el chef Ángel Lozada y las periodistas Jolymar Hernández y Adairé Hernández.

«Cuando una tragedia deja de ser noticia, no significa que haya terminado. Han pasado varias semanas desde los terremotos en Venezuela, pero todavía hay miles de familias viviendo en refugios y campamentos, esperando una mano amiga», había señalado Fulop en ese video previo, donde también resumió el espíritu de la jornada: «Una arepa puede ser mucho más que una comida, puede convertirse en esperanza para una familia», se resaltó.

COCINADO POR VENEZUELA

Toda la recaudación fue destinada a Cocinando por Venezuela, el proyecto de cocineros y chefs venezolanos que llegó a preparar hasta 3.000 comidas diarias en Caracas durante las semanas más críticas tras los terremotos.

El menú del arepazo incluyó rellenos clásicos como la pelúa y la dominó, además de papelones con limón, cervezas y postres típicos de Venezuela, en una jornada que combinó gastronomía y música en vivo a cargo de DJ Funky ED, Tang Negro y Qué Tal Robs.

Nacida en Venezuela y radicada hace décadas en Argentina, Fulop viene siguiendo de cerca la situación de su país desde que ocurrieron los terremotos, y fue clara sobre lo que la impulsó a sumarse.

«La ayuda internacional y el voluntariado han disminuido con el paso de los días, pero hay personas que no se han detenido ni un solo momento», señaló.

El chef Lozada, integrante de Cocinando por Venezuela, cerró la convocatoria con un agradecimiento a quienes acompañaron la iniciativa. «Gracias por acompañarnos y seguir ayudando en esta linda labor que estuvimos haciendo», dijo.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este lunes, 10 de agosto, que ascendió a 6.301 la cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron principalmente a La Guaira, además de Caracas y otras cinco entidades del país.