Céline Dion sorprendió a todos: Se disfrazó del Grinch para cantar ‘All by Myself’

La cantante Céline Dion sorprendió a todos sus seguidores esta Navidad al disfrazarse como el Grinch para cantar su emblemático tema ‘All by Myself’.

Para esta ocasión, Céline Dion interpretó una versión adaptada del monólogo del Grinch, enumerando una agenda imposible que justifica su supuesta ausencia en celebraciones navideñas.

“La audacia de esos quiénes. Invitarme con tan poca anticipación. Incluso si quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría. A las cuatro, ejercitar la voz. A las cuatro y media, despertar a mis hijos. A las cinco, solucionar el problema del hambre en el mundo, no se lo digan a nadie», cantó.

«A las cinco y media, hacer jazz. A las seis y media, cenar conmigo, ¡no puedo cancelarlo otra vez! A las siete, darle vueltas a mis ideas creativas. ¡Tengo todo reservado!», añadió.

Posteriormente, acotó que reprogramará sus “ideas creativas” para más tarde, todavía tendría tiempo de quedarse en la cama desplazándose sin fin por TikTok.

Luego de desear a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. El video cerró con Dion retomando “All by Myself” y cantando la frase: “When I was young, I never needed anyone” (“Cuando era joven, nunca necesité a nadie”).

«¿Noche de paz? No bajo mi vigilancia», reseñó en la descripción de la publicación.

La cantante ha tenido que reducir sus apariciones públicas desde 2022 cuando la diagnosticaron con el síndrome de la persona rígida.

Aunque en octubre asistió junto a sus tres hijos a un concierto de Paul McCartney en Las Vegas. Además, en junio, acudió a una presentación de Coldplay como parte de la gira Music of the Spheres, donde incluso intercambió palabras con el vocalista Chris Martin.

Durante ese concierto, el músico la homenajeó públicamente con un mensaje lleno de afecto, llamándola “una total superestrella” y destacando su legado musical.