El dardo de Chiquinquirá Delgado a Guillermo Dávila tras polémica con su hija Marielena

La presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado respondió a las revelaciones que realizó su expareja, el cantante Guillermo Dávila, quien expresó que su hija, Marielena, no tiene comunicación con él desde hace ocho años.

«Cuando un hombre decide ser un padre ausente y sin responsabilidades, no una sino múltiples veces, está sembrando distancia», dijo Delgado en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

Asimismo, insinuó que Dávila no ha contado la historia completa. «El instinto de un padre o una madre es proteger a sus hijos, no exponerlos ni inventar falsas historias para su beneficio. Muchos padres abusivos escondidos detrás de una fachada de víctima en redes sociales, triste por los hijos de personajes como estos, que tienen que ver y leer tantas injusticias», concluyó.

El cantante y actor Guillermo Dávila, realizó estas revelaciones durante su participación en el programa El Valor de la Verdad, donde dijo que solo mantiene relaciones con tres de sus cuatro hijos.

«Estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como ocho años. Yo tengo que mantener una posición allí, porque está brava conmigo. Mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande», señaló.

Dávila admitió que nunca ha tenido una conversación directa al respecto. «Yo no tengo idea», dijo, explicando que la falta de comunicación ha impedido aclarar los motivos exactos del distanciamiento.