Britney Spears en libertad condicional tras declararse culpable, este es el cargo que pesa en su contra

La cantante Britney Spears se declaró este lunes culpable de manejar bajo los efectos del alcohol ante un tribunal de California. Ahora la artista tendrá que cumplir libertad condicional y recibir tratamiento de salud mental.

Spears, que fue detenida en marzo por conducir ebria en California, fue acusada el pasado jueves por la fiscalía. Tras alcanzar un acuerdo con la justicia, la cantante tan solo enfrentó un cargo de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y drogas.

Su abogado, Michael A. Goldstein, compareció ante el tribunal este lunes. Luego de calificar el comportamiento de Spears como «totalmente inexcusable», informó que la cantante se declaraba culpable de conducción temeraria.

«Britney ha dado pasos importantes para implementar un cambio positivo, lo cual se refleja claramente en la decisión del fiscal de distrito del condado de Ventura de reducir los cargos en este caso», dijo el abogado.

LA CONDENA DE SPEARS

A pesar de que alcanzó un acuerdo con la justicia, Spears igualmente tendrá que cumplir una condena. De acuerdo a la revista Hola, la cantante fue sentenciada a 12 meses en libertad condicional y un día de cárcel, que se descontó del tiempo ya cumplido.

Spears también tendrá que pagar una multa de 571 dólares por incumplir las normativas de tránsito. Asimismo, estará obligada a asistir a consultas psicológicas una vez a la semana y de psiquiatría dos veces al mes.

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El fiscal del distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko, afirmó que la cantante se comprometió a concluir el tratamiento de rehabilitación. «No queremos que la señorita Spears vuelva a delinquir», acotó.

Spears ingresó voluntariamente en rehabilitación tras el incidente y, según filtraciones, sus hijos fueron uno de los principales motivos. «Han sido muy claros con ella. Solo quieren que esté sana», dijo una fuente a People.

La cantante concluyó en 2021 una larga batalla legal para poner fin a la tutela que su padre ejerció por años. Ahora que recobró su libertad total, algunos fanáticos se han preocupado sobre su salud mental y sus publicaciones en redes sociales.