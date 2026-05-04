Sthefany Gutiérrez no participará en el Miss Grand All Star, estas fueron sus razones para retirarse

La Miss Venezuela 2017, Sthefany Gutiérrez, anunció este lunes que por «circunstancias personales» no podrá participar en la primera edición del Miss Grand All Star.

«Con mucho pesar tras una profunda evaluación y considerando cuidadosamente mis circunstancias personales he tomado la difícil decisión de retirarme de la primera edición del Miss Grand All Star. Esta ha sido una determinación profundamente reflexionada, basada en mis responsabilidades personales y familiares, que en este momento requieren toda mi atención y prioridad», dijo Gutiérrez en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

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«Esta no fue una decisión fácil. Representar a Venezuela ha sido uno de los mayores honores de mi vida, y mi amor por Miss Grand International por todo lo que esta organización representa y por la comunidad que ha construido alrededor del mundo permanece intacto», añadió la exreina de belleza.

Asimismo, agradeció a todos los que han creído en ella. «A la organización de Miss Grand International y a todos quienes forman parte de esta gran familia: gracias por la oportunidad, por su paciencia, y por su compromiso inquebrantable con la excelencia. Es precisamente por el nivel que esta organización exige que quiero asegurarme de que Venezuela esté representada por alguien que pueda entregarse a esta competencia de manera plena y sin limitaciones».

«A mis fans, a la comunidad del pageant, y a cada persona que me ha brindado su amor y apoyo a lo largo de este camino: su cariño lo es todo para mí», continuó.

No obstante, destacó que seguirá de cerca el concurso y la representación del país. «Tengo la plena certeza de que Venezuela estará muy bien representada, y yo estaré aplaudiendo con orgullo desde donde la vida me permita acompañarlos».

«Mi sueño de formar parte de All Stars no ha desaparecido. Espero tener la oportunidad de hacerlo realidad en una edición futura», concluyó.

Hasta el momento se desconoce quién la sustituirá en el evento que se llevará a cabo este 30 de mayo. Sin embargo, se mencionó que Ileana Márquez Pedroza estaría en conversaciones.

El Miss Grand All Stars será una competencia que reunirá a reinas veteranas de diversos países, para competir en Tailandia, por un jugoso premio de un millón de dólares.

Se trata de una segunda oportunidad para que misses que compitieron en el Miss Grand, Miss Universo u otro certamen, vuelvan a luchar por la corona, esta vez con todo el aprendizaje que han cosechado por el camino.

Por lo cual, competirán mujeres icónicas que en sus años de participación en los certámenes más importante del mundo, no lograron ganar, pero siguieron evolucionando y preparándose.