Venezuela

Zapatero a EEUU: «Si quieren a Venezuela estable, ayuden a la economía»

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Zapatero a EEUU: "Si quieren a Venezuela estable, ayuden a la economía"

(EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo este martes a Estados Unidos que si quiere ver a Venezuela estable debe ayudar en la economía, que ha enfrentado años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington.

Contents

«Si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía, y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayude (…) y qué mejor recuerdo te dejan en la vida que haber contribuido a la paz, la paz es la tarea», dijo Rodríguez Zapatero a la prensa, tras una reunión en Caracas con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía.

Leer Más

El bono de guerra económica vino sin aumento a pesar de anunció de diputado chavista
Se inició entrega del bono de la patria por regreso a clases: este es el monto
«No sabemos nada de su paradero»: Hija de Nicmer Evans pidió su liberación «con inmediatez»
Maduro decretó inicio de la Navidad: «Que viva la alegría y la rumba»

El llamado del expresidente español ocurre en momentos en que Estados Unidos y Venezuela han restablecido sus relaciones diplomáticas después de siete años de ruptura, marcados por grandes diferencias ideológicas y sanciones.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: LO QUE DEBEN HACER LOS EXILIADOS QUE QUIEREN AMNISTÍA, SEGÚN JORGE RODRÍGUEZ 

Los acercamientos entre ambos países se dieron luego de que tropas estadounidenses capturaran en enero a Nicolás Maduro, en un ataque militar en Caracas, que terminó por dejar a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria encargada.

Desde entonces, Rodríguez ha negociado con Washington en áreas como el petróleo y el oro, y abordado otros asuntos como el narcotráfico y la migración, a la vez que demanda la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York.

ZAPATERO Y LA LEY DE AMNISTÍA

Rodríguez Zapatero llegó a Venezuela para participar en esta reunión con la comisión de amnistía, luego de que el pasado mes también fuese invitado a un encuentro con el Programa de Convivencia y Paz del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez que impulsa un diálogo político con diferentes sectores de la sociedad civil.

El expresidente español ha alabado la gestión de Rodríguez y celebra que se reconozcan «errores», así como la aprobación de una ley de amnistía para presos políticos desde 1999 -fecha en que llegó el chavismo al poder- hasta la actualidad, aunque la normativa especifica 13 hechos en 13 años distintos.

Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En la Isla de Margarita esperan el regreso de importantes cruceros, esto reveló la Cámara de Turismo
Venezuela
El triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City (1-2) en el Etihad Stadium de Inglaterra dejó mucho más que un resultado favorable para los españoles, puesto que el protagonista de la noche fue Vinícius Júnior, quien volvió a quedar en el centro de la controversia tras un festejo que encendió a la afición local.  
VIDEO: Vinícius provoca a la afición del Manchester City y desata la polémica en triunfo del Real Madrid
Deportes
La «devastadora» decisión de Trump contra miles de camioneros migrantes
EEUU