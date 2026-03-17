EN VIDEO: Lo que deben hacer los exiliados que quieran amnistía, según Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, explicó este martes el proceso que deben seguir todos aquellos exiliados que desean ser beneficiados por la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Rodríguez protagonizó una rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo, tras una reunión con el expresidente español, José Rodríguez Zapatero. Al ser consultado sobre los exiliados, ratificó que los venezolanos en el extranjero pueden solicitar la amnistía.

«Estamos proponiendo que esta semana todas aquellas personas que consideren que pueden ser sujetos a la Ley de Amnistía y viven en el exterior (…) este es el momento para que se comuniquen», dijo Rodríguez.

Los exiliados tendrán que presentar la solicitud ante la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, tanto por vía escrita o mediante sus abogados. «Creo que es un buen momento para avanzar y acelerar ese proceso», agregó Rodríguez. También podrán incluir a diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015.

RODRÍGUEZ SOBRE COMISIONADOS DE LA ONU

Por otra parte, Rodríguez arremetió contra el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien denunció que no ha recibido un listado sobre los presos políticos excarcelados.

«Ese señor es un enemigo de Venezuela. Ese señor no quiere a Venezuela; quiere que a Venezuela le vaya mal. Pues bueno, te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Türk», acotó Rodríguez.

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El diputado concluyó que 7.580 ciudadanos se han visto beneficiados por la Ley de Amnistía y recibieron libertad plena. Mientras tanto, afirmó que el 24% de las solicitudes no cumplen con los requisitos de la legislación.