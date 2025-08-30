Yván Gil tildó de «ataque a la democracia» el comunicado de Noruega sobre «desapariciones forzadas» en el país

Yván Gil, canciller del gobierno de Nicolás Maduro, calificó como un «extravagante ataque a la democracia venezolana» el comunicado emitido por el Reino de Noruega, donde la nación europea dijo sentirse «alarmada» por la cantidad de «desapariciones forzadas» en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Gil usó su cuenta de Telegram para descalificar la misiva y tildarla también de una «amenaza» contra la soberanía del país.

«Desde Venezuela rechazamos de manera firme la declaración de la Cancillería de Noruega que, en contra de la opinión de su propio pueblo, se suma a la amenaza contra nuestra soberanía, prestándose de manera vulgar y extravagante a atacar la democracia venezolana con argumentos forzados y manipulados, asumiéndose como jueces en la arena internacional», escribió el canciller.

Asimismo, aseguró que la carta de la cancillería de la nación europea busca «justificar» el despliegue norteamericano en aguas del Caribe.

«Venezuela rechaza el intervencionismo ilegal e inmoral de la Cancillería noruega en la vida interna de una democracia fuerte y participativa como la nuestra, y denuncia el intento mudo de justificar la agresión militar del imperio estadounidense contra Venezuela con argumentos absolutamente cobardes», sentenció.

COMUNICADO DE NORUEGA

El gobierno de Noruega manifestó este sábado su preocupación por el aumento de las «desapariciones forzadas» en Venezuela, sobre todo tras la celebración de elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, por lo que dijo sentirse «alarmado» por esa situación.

En un comunicado difundido por su cancillería, la nación europea hizo el pronunciamiento, a propósito de ser el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

«Noruega expresa su solidaridad y profundo respeto a los familiares de las personas desaparecidas, así como a las organizaciones, los defensores de los derechos humanos y los abogados que apoyan a estas víctimas», comienza la misiva.

En ese sentido, el país europeo dijo hacerse eco de la preocupación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, con respecto a las «desapariciones asociadas» con las elecciones en Venezuela, incluidas las llamadas «desapariciones de corta duración» cometidas durante y en torno a las presidenciales de julio de 2024.

«Observamos que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informa que el número de casos pendientes en Venezuela casi se ha duplicado durante su último período de presentación de informes», añadió la misiva.

Ante esta situación, instaron al oficialismo venezolano a «cumplir con el derecho internacional para prevenir daños irreparables a las víctimas, en particular en casos de desaparición forzada».

«El creciente uso de la desaparición forzada como arma para silenciar a miembros de la oposición, a quienes se perciben como tales, a activistas prodemocráticos y a defensores de derechos humanos, es inaceptable. La violencia política debe cesar de inmediato y debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a la libertad de expresión y a la participación política pacífica», concluyó el comunicado.