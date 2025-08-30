¿Petro envió 25.000 soldados a la frontera con Venezuela? Ministro de Defensa de Colombia aclaró los rumores

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que no se ha dado un nuevo traslado de tropas a la frontera con Venezuela para «combatir» el narcotráfico, luego de que se dijera que el presidente de ese país, Gustavo Petro, dio a entender que unos 25.000 efectivos se habrían trasladado a la zona limítrofe.

Lo cierto es que se trata de un dispositivo que Colombia ha mantenido en los últimos meses, no solo en el Catatumbo, sino a lo largo de los más de 2.2000 kilómetros de frontera con Venezuela.

El pasado jueves, después de que Petro indicara que ordenó una mayor presencia de uniformados en el lado de Colombia, específicamente del Catatumbo, Maduro le agradeció. «Quiero agradecer al presidente de Colombia (…). Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza en toda la zona del Catatumbo colombiano», expresó el líder oficialista.

Sin embargo, el ministro Sánchez respondió a dicha situación. Durante un panel de seguridad y legalidad, dijo: «Se han incrementado capacidades gracias al decreto de conmoción interior, recogimos recursos para fortalecer lo que es antidrones y drones».

¿CUÁNTOS SOLDADOS MANTIENE COLOMBIA EN LA FRONTERA?

Según cifras conocidas por El Tiempo, en la zona de La Guajira y César se encuentran un total de 4.500 hombres del Ejército. 10.000 están en la frontera Norte de Santander, mientras que otros 4.500 en Arauca. El resto, se distribuye en las demás zonas pertenecientes a la frontera con Venezuela.

De igual forma, hay 2.600 hombres que componen las Fuerzas de Despliegue Rápido. Estas tienen la disponibilidad de movilizarse en el caso de que se llegase a necesitar refuerzos en esa zona.

Además, de nueva cuenta, descartó una reunión con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López. «No, la reunión que se va a desarrollar es a través del comité de vecindad de integración, es un tema de Cancillería, y a través de ellos se definirán los canales para interactuar», dijo.