Yván Gil recibió en Caracas a la encargada de negocios de EEUU para «marcar hoja de ruta»

El canciller venezolano, Yván Gil, recibió la tarde de este sábado en Caracas a la encargada de negocios de EEUU para Venezuela, Laura Dogu, con la intención de «marcar una hoja de ruta de trabajo» en las relaciones bilaterales de ambos países.

«Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica», escribió Gil en su cuenta de Telegram.

Además de la mencionada hoja de ruta, el canciller venezolano señaló que con este reinicio de relaciones con la nación norteamericana, con la intención de «abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional».

AMPLIA TRAYECTORIA

Dogu cuenta con una amplia trayectoria en el Servicio Exterior de los Estados Unidos, donde ostenta el rango de Ministra de Carrera.

Ha sido embajadora en Honduras y Nicaragua, además de ocupar cargos estratégicos como asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes del FBI.

También se desempeñó como ministra consejera en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y ha cumplido misiones diplomáticas en Turquía, Egipto y El Salvador.

Su formación académica incluye una maestría en Ciencias del Industrial College of the Armed Forces en Washington D. C., un MBA y dos licenciaturas obtenidas en la Universidad Southern Methodist, en Dallas.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos dos Premios Presidenciales al Mérito y distinciones por excelencia consular y liderazgo.

Habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos, un perfil que refuerza su capacidad para asumir un rol diplomático de alta complejidad.