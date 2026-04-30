«Ya se nota»: Jorge Rodríguez dice que se vive «un aceleramiento económico» tras alivio de sanciones

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró este miércoles que Venezuela vive un «aceleramiento económico», producto del levantamiento y alivio de las sanciones internacionales.

Rodríguez encabezó una movilización en la redoma Petare, en el este de Caracas, en el marco de la «peregrinación» por el fin de las sanciones. Durante su alocución, destacó las supuestas mejoras de la economía nacional.

«Solamente han levantado 18 de las 1.861 sanciones que existen, y ya se nota. Se empieza a notar que hay una redinamización, hay un aceleramiento del desarrollo económico de Venezuela», dijo Rodríguez.

Por tanto, insistió en el levantamiento total de todas estas medidas. «Imaginen lo que sería Petare, imagínense lo que sería el estado Miranda, el día que logremos levantar el 100% de las sanciones», agregó Rodríguez.

«Imagínense lo que significaría en recuperación del Estado de bienestar que nos robaron», agregó Rodríguez, quien aseguró que van a «levantar este país hacia el futuro, la prosperidad, la vida plena y la paz».

RODRÍGUEZ SOBRE LOS «ODIOS»

Por otra parte, el parlamentario oficialista pidió el fin de los «odios» en el país. En ese sentido, afirmó que la «peregrinación» convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca unir el «espíritu» de la población.

«Hay que pasar la página de los odios, hay que pasar la página del enfrentamiento, ya sabemos en qué somos diferentes, ya sabemos quiénes pensamos de una manera y quienes piensan de otra manera, pero ha llegado la hora de buscar en qué estamos juntos, qué pensamos en común», dijo Jorge Rodríguez.

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Las declaraciones de Rodríguez se dieron un día antes de la marcha convocada por gremios y sindicatos al Palacio de Miraflores. La exigencia es un aumento del salario mínimo, en vísperas de los esperados anuncios del viernes, 1 de mayo.