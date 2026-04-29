VIDEO: Delcy Rodríguez pide cese de más de 1.000 sanciones que asegura pesan sobre el país

(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este miércoles su petición para que cesen las 1.081 sanciones extranjeras que aseguró pesan sobre el país y que han representado una «asfixia financiera».

«Un bloqueo como nunca antes vio nuestra república, más de 1.081 sanciones pesan sobre nuestra economía, asfixia financiera», dijo Rodríguez desde el Teatro de la Ópera en el estado Aragua (norte), en el marco de una peregrinación nacional contra las sanciones, que empezó el pasado 19 de abril y culminará esta semana.

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Asimismo, se dirigió directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los Gobiernos de Europa para pedir el «cese completo del bloqueo contra Venezuela» y que «no quede vigente ni una sola sanción».

«Que Venezuela vuele y respire libre. Eso es lo que queremos», concluyó la mandataria encargada, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero.

Tras deponer a Maduro, Washington flexibilizó, con la emisión de licencias, las sanciones impuestas contra el sector de los hidrocarburos, la minería y el sistema financiero público.

El alivio ha permitido la firma de acuerdos con transnacionales energéticas y el restablecimiento de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras años de aislamiento.

Sin embargo, Rodríguez insiste, como ha dicho en anteriores oportunidades, en que una licencia «no brinda seguridad jurídica» debido a que está «sujeta a temporalidad», por lo que reclama el cese de sanciones contra Venezuela.