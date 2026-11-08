Venezuela

«Ya no tiene sentido»: Los perlazos del diputado Luis Augusto Romero sobre la Ley contra el Odio

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
3 Min de Lectura
El diputado Luis Augusto Romero dijo que la Ley contra el Odio no tiene sentido. Foto captura de video RRSS Abriendo Puertas
El diputado Luis Augusto Romero dijo que la Ley contra el Odio no tiene sentido. Foto captura de video RRSS Abriendo Puertas

El diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la comisión especial para la Reforma de la Ley contra el Odio, se pronunció este domingo 8 de noviembre acerca de esta normativa que está siendo transformada y aseguró que la misma ya no tiene razón de ser.

Contenido

«Es una ley que ya no tiene sentido en un momento en el cual el país está avanzando hacia consensos, hacia espacios de reconocimiento mutuo”, dijo.

- Publicidad -

Agregó que esto serviría “para tratar de dejar atrás toda una historia inútil que ha convertido al país en un campo de batalla y en el medio los ciudadanos”, manifestó Romero.

LEA TAMBIÉN: APROBADA EN PRIMERA DISCUSIÓN LA REFORMA A LA LEY CONTRA EL ODIO: ESTO ES LO QUE DEBES SABER SOBRE SU NUEVA APLICACIÓN

 

En consecuencia, dijo que apuesta “porque prevalezca la sensatez y esta ley sea finalmente derogada”.

También habló del papel del Parlamento en este momento del país. “A la Asamblea Nacional nos va a corresponder volver a legislar sobre la materia desde otra perspectiva. Desde otros ángulos y coordenadas que tengan que ver más con la reconciliación necesaria del país», aseveró, en el programa Abriendo Puertas de Venevisión.

LOS MAGISTRADOS DE TSJ

Romero también se pronunció en relación con el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Dijo que esta instancia está equilibrada y desea que la misma produzca un sistema judicial acorde con los intereses del país. “Que garantice un equilibrio de poderes y no hay tal equilibrio y no existe un Poder Judicial autónomo que sentencie sobre la base de la Constitución y las leyes”.

Lamentó que hasta el momento ese poder judicial se ha inclinado hacia una parte, cuando su deber es servir a todo el país. “Hemos vivido una situación ingrata con el Poder Judicial”, principalmente, porque “el ciudadano común no cree en él”, expresó.

Por otro lado, habló sobre una propuesta para la reforma de la Constitución en la que se elimine la reelección indefinida.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 06/11
$ USD: 896,12 Bs
EUR: 1004,95 Bs