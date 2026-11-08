«Ya no tiene sentido»: Los perlazos del diputado Luis Augusto Romero sobre la Ley contra el Odio

El diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la comisión especial para la Reforma de la Ley contra el Odio, se pronunció este domingo 8 de noviembre acerca de esta normativa que está siendo transformada y aseguró que la misma ya no tiene razón de ser.

«Es una ley que ya no tiene sentido en un momento en el cual el país está avanzando hacia consensos, hacia espacios de reconocimiento mutuo”, dijo.

Agregó que esto serviría “para tratar de dejar atrás toda una historia inútil que ha convertido al país en un campo de batalla y en el medio los ciudadanos”, manifestó Romero.

En consecuencia, dijo que apuesta “porque prevalezca la sensatez y esta ley sea finalmente derogada”.

También habló del papel del Parlamento en este momento del país. “A la Asamblea Nacional nos va a corresponder volver a legislar sobre la materia desde otra perspectiva. Desde otros ángulos y coordenadas que tengan que ver más con la reconciliación necesaria del país», aseveró, en el programa Abriendo Puertas de Venevisión.

LOS MAGISTRADOS DE TSJ

Romero también se pronunció en relación con el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Dijo que esta instancia está equilibrada y desea que la misma produzca un sistema judicial acorde con los intereses del país. “Que garantice un equilibrio de poderes y no hay tal equilibrio y no existe un Poder Judicial autónomo que sentencie sobre la base de la Constitución y las leyes”.

Lamentó que hasta el momento ese poder judicial se ha inclinado hacia una parte, cuando su deber es servir a todo el país. “Hemos vivido una situación ingrata con el Poder Judicial”, principalmente, porque “el ciudadano común no cree en él”, expresó.

Por otro lado, habló sobre una propuesta para la reforma de la Constitución en la que se elimine la reelección indefinida.

-Política de Trump hacia Venezuela -Elecciones en Venezuela: «Ese cambio en paz solo puede producirse a través de la vía electoral» @luisromeroc https://t.co/q7Pjlr4erp — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) November 8, 2026