Aprobada en primera discusión la reforma a la Ley contra el Odio: Esto es lo que debes saber sobre su nueva aplicación

EFE.- La Asamblea Nacional, aprobó este martes en primera discusión la reforma de la ley contra el odio para despenalizar y establecer sanciones administrativas o multas a quienes incurran en estas faltas, tras una petición hecha a finales de septiembre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La reforma a la norma, -aprobada en 2017 y criticada como herramienta de persecución contra opositores-, busca «eliminar las penas de prisión sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario, establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma», dijo el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, al presentar el proyecto.

También pretende «fijar sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación eliminando expresamente la revocación de concesiones», así como «prevenir los mensajes de odio en redes sociales, sancionando con multas a quienes incumplan esto» y «exhortando además a todas las organizaciones políticas a promover la convivencia democrática y la paz con responsabilidad», continuó.

DIPUTADA OPOSITORA

La reforma aprobada con el voto en contra de algunas fracciones opositoras que piden su derogación al considerar que esta norma viola los derechos humanos y las garantías constitucionales.

«Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia», dijo la diputada opositora Amelia Belisario, en representación de la bancada opositora Libertad.

Aunque no han sido difundidos ni presentados los artículos de reforma, Belisario dijo que las sanciones administrativas quedarían en manos del Ministerio de Interior.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el chavismo está empeñado en que esta reforma de ley no se instrumentalice para «la persecución de nadie».

«Pero yo me pregunto ustedes (opositores) lograron derogar el odio que se anida en algunos de sus corazones, ¿lo lograron? (…) Ojalá no necesitáramos una ley de convivencia, pero la necesitamos, es imprescindible, para seguir avanzando en este proceso, porque si no, llegará el momento en que reaparezca alguien y diga que no le tiene miedo a la guerra civil y cuántas veces no hemos estado en ese riesgo», añadió.

«MAL APLICADA»

La propuesta de reforma de esta ley llegó en medio del conjunto de cambios que intenta implementar Delcy Rodríguez, luego de la captura en Caracas de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de Estados Unidos.

La ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

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Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados ‘delitos de odio’ y cuestionada por defensores de derechos humanos.