«Ya estamos organizados»: Agencias de viajes tienen «expectativas positivas» para diciembre

Vicky Herrera, presidente de la Asociación Venezolana de Agencia de Viajes y Turismo (Avavit), aseguró este viernes que el sector tiene «expectativas positivas» para la temporada vacacional de diciembre.

La temporada decembrina es uno de los picos anuales para el sector turístico. De acuerdo al medio Unión Radio, Herrera dejó claro que las agencias de viaje esperan un aumento de las ventas en las próximas semanas.

«La dinámica de años anteriores nos ha demostrado que las compras o la comercialización selectiva, un poco más cerca ya de las fechas de disfrute de las vacaciones», explicó Herrera.

Igualmente, la gremialista aseguró que desde las agencias están preparando los presupuestos para diciembre. «Razón por la cual estamos atentos y estamos ya organizados con todas las promociones dispuestas», agregó.

HERRERA DETALLA LOS DESTINOS

Por otra parte, Herrera aseguró que los principales destinos para diciembre serán aquellos con sol y playa. En ese sentido, las entidades costeras y con instalaciones turísticas son las más solicitadas por los viajeros.

Herrera citó especialmente el caso del estado Nueva Esparta, en donde los paquetes «todo incluido» tienen una muy buena demanda. Además, las playas de La Guaira tienen una «importante» afluencia de pasajeros y turistas.

Aunque serán destinos con menor afluencia, también se registran buenos niveles de movilidad en los estados Miranda, Anzoátegui, Falcón y Sucre durante diciembre.

Herrera pidió hace pocos días la reactivación de los aeropuertos internacionales del interior del país. Las agencias de viajes esperan que con esta medida se reduzcan los costos para quienes desean salir del país y no viven en la Región Capital.