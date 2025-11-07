Venezuela

Nube tóxica dejó 40 afectados y una fallecida en Anzoátegui, se originó por incendio en complejo petroquímico

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
nube

Un fuerte incendio en el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui provocó una nube tóxica que dejó un saldo de 40 personas afectadas y una fallecida.

Desde la mañana de este jueves, los funcionarios de seguridad y rescate se encuentran desplegados en la comunidad rural de El Pilar. Aparentemente, se trata de una nube blanca y espesa cargada de un fuerte olor.

Leer Más

EN VIDEO: Maduro reveló la razón por la que ya no presentan «pruebas» a EEUU
Niño Guerrero habría huido de Tocorón días antes del operativo policial, denunció el OVP
INEA suspendió zarpe de embarcaciones «deportivas y de recreo» en el oriente del país hasta el 13Feb

Jesús Valera, comandante del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, confirmó que la nube se originó por un incendio ocurrido entre Petrocedeño y Petrororaima donde hay presencia de coque y azufre, lo que podría generar en el ambiente nubes de dióxido de azufre.

Entre los afectados registran síntomas como  dificultad para respirar. El ambulatorio de la comunidad habría atendido a 40 afectados, a quienes les suministraron oxigenoterapia y dieron de alta posteriormente a los casos menos grave.

Con respecto a la fallecida, se trataría de una persona asmática que al momento de sufrir la afectación sufrió una fuerte caída, lo que terminó acabando con su vida. Organismos de seguridad iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

LEA TAMBIÉN: MADURO DICE QUE LA PAZ DEL PAÍS NO DEPENDE DE EEUU

«Debido a esta situación, tomamos las medidas de precaución en las diferentes comunidades, ya hicimos un monitoreo en Curataquiche, en Naricual que nos llamaron para hacer un reporte y estuvimos verificando, tenemos equipos de bomberos y Protección Civil haciendo los diferentes monitoreos», expresó.

Asimismo, detalló que pusieron a disposición cinco ambulancias y autobuses para el traslado de las personas que deseen desalojar la comunidad. Hasta las 3 de la tarde, 162 personas y 48 niños habían salido de sus viviendas hacia las casas de conocidos y familiares en Barcelona, con ayuda de la gobernación.

Para horas de la noche, afirmó que la comunidad se encontraba con una atmósfera normal, sin un ambiente contaminable que pudiera generar la alarma para realizar un desalojo total.

Habitantes de la comunidad reportaron al diario El Tiempo que a partir de la 1 el ambiente empezó a regresar a la normalidad. No obstante, usaban tapabocas como medida de precaución.

«Desde la madrugada estaba el olor fuerte y los cerros amanecieron azules, a medida que fue avanzando la mañana no se veía nada, ya después de la 1:00 p.m. se empezó a calmar la situación y se están viendo los cerros», expresó María Cadamo, quien denunció que estos olores se registran con frecuencia pero en esta ocasión se presentaron más fuertes.

En esta línea, otro vecino de la comunidad identificado como Pedro Guarepero, indicó que a veces cuando llueve, el agua cae negra, como si fuera petróleo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Magallanes anunció el nombre del nuevo mánager tras el despido de Eduardo Pérez
Deportes
EN VIDEO: Estados Unidos destruyó otra lancha en el Caribe y dejó tres muertos, esto advirtió el secretario de guerra
EEUU
España
Desmantelan célula del Tren de Aragua en España y hay 13 detenidos, preparaban estupefacientes en sus casas
Mundo