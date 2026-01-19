Ya en Gaceta Oficial: Importaciones de combustible quedan exoneradas de impuestos, sepa por cuánto tiempo

El Ejecutivo de Delcy Rodríguez publicó el Decreto N° 5.207 en la Gaceta Oficial Nº 43.292, con fecha 9 de enero de 2026, donde se exonera del pago de IVA, Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero a diversas importaciones de combustible por un lapso de un año, tras entrar en vigencia el 12 de enero.

La normativa libera de estos pagos a las importaciones definitivas y ventas nacionales de combustibles. El beneficio también alcanza a los insumos y aditivos que buscan mejorar la calidad de la gasolina.

El gobierno aplica este incentivo a sus propias importaciones, a las de empresas de su exclusiva propiedad y a las de empresas mixtas. Igualmente, las compañías privadas gozan de este beneficio, según el artículo 58 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Los beneficiarios deben presentar una relación descriptiva de los bienes muebles corporales a importar ante la Oficina Aduanera respectiva. También requieren la factura comercial a nombre del órgano o ente encargado de la adquisición.

Asimismo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) debe emitir el oficio de exoneración correspondiente. Los interesados entregarán este documento al momento de registrar su declaración oficial.

La ley establece que las importaciones definitivas de los bienes muebles corporales «deben efectuarse por la misma oficina aduanera elegida por el beneficiario de la exoneración». El texto legal exige el cumplimiento estricto de este canal.

«En caso que el beneficiario requiera realizar importaciones definitivas de los bienes muebles corporales por una aduana diferente a la seleccionada, deberá notificarlo a la oficina aduanera de ingreso», añade el documento.

Finalmente, el decreto exonera la obligación tributaria establecida en la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). De igual manera, los actores del sector hidrocarburos aplicarán estas condiciones según los términos fijados en la normativa.