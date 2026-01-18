Acreedores de bonos venezolanos buscarían reestructurar la deuda durante 2026

Una nota del medio especializado en economía, Bloomberg, asegura que los acreedores de bonos venezolanos estarían buscando contratar a un asesor financiero que los guie y ayude en una eventual reestructuración de la deuda.

Estos bonos, emitidos por la estatal petrolera Pdvsa, se estiman alrededor de los 60.000 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El Comité de Acreedores de Venezuela comenzó a escuchar propuestas esta semana de varios asesores, entre ellos Houlihan Lokey y Ankura Consulting Group LLC, dijeron las fuentes. El grupo podría tomar una decisión tan pronto como en los próximos días, según una de las personas.

El grupo de tenedores de bonos que incluye a Fidelity Management & Research Company LLC, Morgan Stanley Investment Management y Greylock Capital Management, dijo la semana pasada que está listo para iniciar conversaciones de reestructuración de la deuda, una vez que reciba autorización.

PRECIOS SUBIERON TRAS CAPTURA DE MADURO

Los precios de los bonos del Gobierno y de las petroleras estatales -en mora desde 2017- subieron este mes a medida que las perspectivas de una reestructuración de la deuda cobraban fuerza después de que EEUU capturara y extrajera de Venezuela a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

Los pagarés soberanos con vencimiento en 2027 han subido a unos 41 centavos de dólar desde alrededor de 33 centavos antes de la destitución de Maduro, según los datos indicativos de precios recopilados por Bloomberg.

Aunque los tenedores de bonos se han mostrado optimistas de que las negociaciones puedan llevarse a cabo durante 2026, el calendario de cualquier proceso depende en gran medida de la política.

Venezuela sigue bajo sanciones económicas estadounidenses que le prohíben acceder a los mercados de capitales, un paso crítico en cualquier reestructuración.

Asimismo, el plan de Trump de impulsar la inversión petrolera en el país lo recibieron con cautela los principales ejecutivos del sector energético.

DEUDA TOTAL ASCENDERÍA A UNOS 170 MIL MILLONES DE DÓLARES

La mayor influencia de EEUU en Venezuela y la posible flexibilización de sanciones abren la posibilidad de que se reinicie el complicado proceso de reestructuración de la deuda externa del país.

Si se tienen en cuenta los intereses vencidos de la nación sobre los bonos, préstamos y otras obligaciones, su deuda total se estima en unos 170.000 millones de dólares, lo que significa que sería una de las mayores reestructuraciones en décadas.

Según cálculos recientes, la deuda pública venezolana sería equivalente a 193% del PIB estimado de 2025, según Oxford Economics. El dato más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubica los pasivos totales de la república -deuda interna y externa- en 197.000 millones de dólares.