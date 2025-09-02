«Ya basta de tanta maldad»: Esposa de Freddy Superlano exigió fe de vida tras ser trasladado a paradero desconocido

Aurora Silva, esposa del dirigente político Freddy Superlano, exigió una fe de vida al gobierno de Nicolás Maduro luego de que se cumplieran 13 meses de su detención en la que lo han mantenido completamente incomunicado.

«Desde ayer circula un rumor que mi esposo Freddy Superlano y nuestro amigo Roland Carreño fueron trasladados. Hoy nuevamente nos arrebatan la tranquilidad y nos sumergen en horas de incertidumbre y agonía, Freddy Superlano tiene 13 meses aislado e incomunicado al igual que nuestro querido amigo Roland Carreño. No ha sido suficiente ese aislamiento esa tortura psicológica para ahora volver a desaparecerlos», dijo Silva en sus redes sociales

«Mi única fe de vida ha sido recibir su ropa sucia a las afueras del Helicoide. Hemos hecho las solicitudes pertinentes en todas las instancias y no hemos recibido ninguna respuesta. Ahora, además, los vuelven a desaparecer. No me voy a cansar de repetir que Freddy, Roland y todos los que siguen tras las rejas no son presos, son secuestrados», añadió.

En este sentido, señaló que en estos momentos no tiene ninguna información sobre dónde pudiera estar. «Quienes detentan el poder actúan como secuestradores manteniendo a inocentes aislados y ocultando información sobre su paradero».

«Exigimos una fe de vida de Freddy Superlano y de Roland Carreño. Necesitamos saber dónde están, cómo se encuentran y sus condiciones físicas y mentales», recalcó.

«Ya basta de tanta maldad de este horror que vivimos también nosotros como familia quienes también nos convertimos en víctimas», continuó.

De igual forma, responsabilizó de lo que está ocurriendo a los diferentes organismos del Estado. «Sus abogados también necesitan respuestas, todas esas respuestas que han sido negadas y que todas estas instituciones han sido cómplices con su silencio. Hagan lo que hagan no van a silenciarnos. Cada familia seguirá siendo la voz de sus presos políticos».

Freddy Superlano, uno de los líderes políticos más queridos en Barinas, fue precandidato presidencial por parte de la oposición. Sin embargo, tras su derrota electoral, se convirtió en uno de los principales asesores de María Corina Machado hasta el momento de su captura.

VOLUNTAD POPULAR DENUNCIÓ EL TRASLADO

El partido Voluntad Popular emitió una «alerta internacional» ante el traslado a paradero desconocido de Roland Carreño y Freddy Superlano.

«De manera extraoficial se conoció que ambos fueron sacados del Helicoide hace más de 24 horas, vestidos con bragas azul y amarillo, y trasladados en camionetas del SEBIN. Desde entonces, se desconoce su destino», indicaron.

🚨 ALERTA INTERNACIONAL: Desde Voluntad Popular denunciamos con profunda preocupación que nuestros hermanos de lucha, Roland Carreño y Freddy Superlano, presos políticos del narcoestado venezolano, han sido trasladados a paradero desconocido. De manera extraoficial se conoció… pic.twitter.com/oqPHb6Ii3k — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) September 1, 2025

«En algún momento se especuló que podrían haber sido presentados en tribunales, pero no existe información oficial sobre su ubicación actual. Alertamos que este patrón de desapariciones forzadas es un método criminal del régimen de Nicolás Maduro para aumentar la persecución política y la tortura psicológica contra nuestros líderes y sus familias», añadió la organización política.