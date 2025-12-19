¿Vuelven los tapabocas? Influenza H3N2 causa alerta mundial debido a incremento de casos, estos son los síntomas

La médico infectólogo Patricia Valenzuela alertó el jueves sobre el incremento de casos de influenza H3N2 en varias partes del mundo, a la vez que instó a las autoridades brindar datos oficiales sobre Venezuela.

Valenzuela detalló que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, hay un incremento «leve» de casos de influenza H3N2 durante esta temporada.

Sin embargo, la especialista advirtió a la ciudadanía sobre la escasez de datos oficiales sobre las enfermedades respiratorias en el país. En ese sentido, Valenzuela consideró crucial que las autoridades publiquen la cifras de virus respiratorias.

Valenzuela detalló que en América se han registrado aumentos de casos, citando la situación en Canadá, Estados Unidos, Perú y Colombia.

Mientras tanto, hay un incremento de contagios en Europa, llevando al punto de que en España recomendaron el uso de mascarillas para evitar el colapso sanitario. A esto se suman las infecciones en Asia, según Valenzuela.

VALENZUELA EXPLICA LA INFLUENZA

La especialista advirtió que la influenza H3N2 cuenta con síntomas comunes, como la fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, tos, estornudos y hasta dolores musculares. Son similares a los de la influenza estacional.

«Este virus H3N2 tiene síntomas un poco más severos y afecta principalmente a personas mayores de 65 años», concluyó Valenzuela.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿AUMENTARÁ EL USO DE CRIPTOMONEDAS EN EL PAÍS? ESTAS SON LAS PERSPECTIVAS DE UN EXPERTO

Diversos especialistas han recomendado que la población de riesgo, como adultos mayores, embarazadas, asmáticos y niños menores de dos años, son quienes deben tomar las medidas preventivas ante las enfermedades respiratorias.