¿Aumentará el uso de criptomonedas en el país? Estas son las perspectivas de un experto

El economista Aarón Olmos, especialista en finanzas de empresas, analizó este viernes el uso de criptomonedas en Venezuela y vaticinó que en el próximo año aumentará el uso de estas herramientas.

Olmos sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Desde un principio, el especialista aseguró que «Venezuela entró al mundo de los criptoactivos por necesidad», en medio de la crisis económica.

«Quizás es un mercado que hay que organizar un poco mejor. Lo cierto es que va a haber una mayor presencia de estos datos digitales estables para todos nosotros», expuso Olmos, proyectando un incremento del uso de criptomonedas en 2026.

«CRIPTOMONEDAS CUBREN DEMANDA»

Olmos explicó que el aumento del empleo de criptomonedas se debe a la búsqueda de «alternativas» por parte de los venezolanos. «Los criptoactivos estables, hasta cierto punto están cubriendo parte de esa demanda insatisfecha de las divisas», acotó.

El especialista detalló que uno de los principales sectores que acude a las criptomonedas es el empresarial. En ese sentido, «están logrando cubrir esa parte insatisfecha de la demanda de divisas por criptoactivos estables».

Diversos especialistas han explicado que, en medio de la dolarización de facto y la situación del mercado cambiario, algunos usuarios y empresas han acudido a las criptomonedas para preservar el valor de sus recursos o hacer transacciones.

A principios de diciembre, Fernando Di Gerónimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas (CIMCaracas), confirmó el incremento del uso de USDT y otras criptomonedas en el sector inmobiliario de la ciudad.