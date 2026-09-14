Vuelve el suministro de agua a Sucre y Nueva Esparta tras siete meses, autoridades reactivaron el embalse Turimiquire

La gobernadora Marisel Velásquez confirmó la reactivación del túnel de trasvase del Embalse Turimiquire, ubicado en el estado Sucre, con lo cual se reinició el bombeo y se restableció el suministro de agua hacia la isla de Margarita y el estado Sucre.

Esto ocurre tras siete meses de paralización absoluta debido a un colapso estructural provocado por eventos sísmicos en la zona montañosa.

«Recibí una llamada, una foto y todo un video donde se ve que ya arrancó el trasvase de Sucre. Hay agua en multitud, así que ya le dije a mi alcaldesa de Tubores, que por ahí es donde inicia el agua por Turimiquire”, indicó la gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez en una entrevista.

Asimismo, aclaró que el restablecimiento del servicio de agua en la región se hará de manera progresiva, a medida que vaya surtiendo todas las poblaciones por las que pasa.

#AHORA Vuelve el suministro de agua a Nueva Esparta: Tras más de siete meses de interrupción, la gobernadora Marisel Velásquez confirmó el reinicio del bombeo desde el ramal del Turimiquire. #Margarita (Video cortesía) pic.twitter.com/VmQ3BMxTiz — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) September 10, 2026

La mandataria regional aseguró además que el funcionamiento del sistema permitirá reducir considerablemente los ciclos de distribución de agua para los habitantes de Margarita y Coche.

La infraestructura estuvo fuera de servicio desde el 22 de febrero, cuando las autoridades detectaron que tras un temblor de magnitud 5,2 varias rocas obstruyeron uno de los túneles que llevan agua del embalse a diferentes comunidades.

Durante este período, las comunidades de Nueva Esparta y parte de Sucre enfrentaron ciclos prolongados y restricciones en el suministro de agua.