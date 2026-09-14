Cambios en los ministerios: Las nuevas designaciones que realizó Delcy Rodríguez en Relaciones Exteriores y en Hidrocarburos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este lunes nuevas autoridades en áreas estratégicas del país.

De acuerdo a un mensaje publicado en sus redes, señaló que el objetivo es «fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela».

En ese sentido, Delcy Rodríguez acotó que en el Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, las nuevas designaciones son:

Andrea Gabriela Corao como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de la República Bolivariana de Venezuela (Venexporta).

Carlos Amador Pérez como viceministro para el Caribe.

Eduardo Antonio Ramírez como viceministro para Asia y Oceanía

Raúl LiCausi como embajador y jefe de misión de Venezuela ante la Unión Europea, y embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

DELCY RODRÍGUEZ Y EL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

Por otra parte, Delcy Rodríguez realizó un cambio en el Ministerio para Hidrocarburos:

Radamés Gómez Azuaje como viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos.

«En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela», expresó.