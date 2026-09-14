Cambios en los ministerios: Las nuevas designaciones que realizó Delcy Rodríguez en Relaciones Exteriores y en Hidrocarburos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este lunes nuevas autoridades en áreas estratégicas del país.
De acuerdo a un mensaje publicado en sus redes, señaló que el objetivo es «fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela».
En ese sentido, Delcy Rodríguez acotó que en el Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, las nuevas designaciones son:
- Andrea Gabriela Corao como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de la República Bolivariana de Venezuela (Venexporta).
- Carlos Amador Pérez como viceministro para el Caribe.
- Eduardo Antonio Ramírez como viceministro para Asia y Oceanía
- Raúl LiCausi como embajador y jefe de misión de Venezuela ante la Unión Europea, y embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo.
DELCY RODRÍGUEZ Y EL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
Por otra parte, Delcy Rodríguez realizó un cambio en el Ministerio para Hidrocarburos:
- Radamés Gómez Azuaje como viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos.
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«En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela», expresó.