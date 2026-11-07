Vuelos Caracas – Doha: Los nuevos destinos disponibles en conexión con Qatar Airways y sus ‘tarifas especiales’

La aerolínea Qatar Airways inició esta semana las operaciones entre Caracas y Doha dos veces a la semana. Gracias a estos vuelos, Venezuela consiguió una serie de nuevos destinos con una sola conexión.

Qatar Airways compartió con los agentes de viaje en Venezuela un listado con los destinos habilitados, la mayor parte de ellos en Asia. «Tarifas especiales de Caracas al mundo vía Doha», indica el texto.

«Para celebrar este importante hito, hemos lanzado tarifas especiales disponibles únicamente del 5 al 12 de noviembre y viajando hasta el 31 de marzo de 2027», indica un comunicado compartido por la periodista Ginette González.

VUELOS VÍA DOHA

Qatar Airways cuenta con dos vuelos entre Caracas y Doha, los cuales abren una amplia gama de destinos para el público venezolano. Desde la aerolínea destacaron que las rutas de conexión tienen tarifas especiales y temporales.

Destacaron especialmente los vuelos entre Caracas y Dubai desde los 343 dólares en clase turista. Luego se ubicaron rutas como Jordania (472 dólares), Delhi (644), Bangkok (747), Yeda (794), Hanói (1.013) y Singapur (1.031).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL PERLAZO DE JORGE RODRÍGUEZ SOBRE LA APROBACIÓN DE LA LEY DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA AN

De igual forma, ahora Caracas contará con opciones clase Business vía Doha. Entre ellos mencionar Dubai (desde 3.020 dólares), Seúl (3.560), Melbourne (3.875) y la propia capital qatarí (4.042).

Cabe aclarar que se trata de «tarifas iniciales sin tasas incluidas», de manera que se deben sumar los impuestos y otros gastos extras al boleto. «Revise todas las reglas antes de la emisión», subrayó Qatar Airways.