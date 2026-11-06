El perlazo de Jorge Rodríguez sobre la aprobación de la Ley del Sistema Eléctrico en la AN

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó este viernes que la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico debería estar aprobada para el próximo martes, 10 de noviembre.

Rodríguez encabezó una actividad oficial en el municipio Chivacoa, estado Yaracuy. Durante su alocución, aseguró que los ciudadanos tienen derecho a reclamar si dicha legislación no ha recibido el visto bueno de la Asamblea Nacional.

«Es imprescindible que nos podamos ver siempre y nos podamos decir las verdades y también podamos resolverlas. Si el martes no está aprobada la Ley de Energía Eléctrica, ustedes están autorizados a reclamarnos», dijo Rodríguez.

Lo mismo ocurrirá con la Ley de Protección y de Promoción de la Actividad Ganadera, según el diputado. «Si el próximo jueves no está aprobada, ustedes están obligados y en las condiciones de reclamarnos», añadió.

Rodríguez sostuvo que la ciudadanía tiene el derecho de reclamar si no se cumplen o inician los proyectos planteados. «Esa es la forma virtuosa de gobernar. Gobernar escuchando siempre, gobernar atendiendo siempre a la gente y resolviéndole los problemas», dijo.

SEGUNDO VÍNCULO ELÉCTRICO

En esta misma visita Rodríguez anunció el segundo vínculo eléctrico entre Cabudare, estado Lara, y Yaritagua, que duplicará la transmisión de energía hacia Yaracuy y acelerará la actividad industria.

«Acabo de hablar con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y ya está firmado el contrato (…) para que el pueblo de Yaracuy pueda acceder a casi el doble de la cantidad de energía eléctrica», acotó Rodríguez.

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Por otra parte, el diputado aseguró que fueron asignadas tres gandolas semanales de diésel a Yaracuy para garantizar el combustible para sectores productivos. Esto optimizará la distribución alimentaria hacia el centro del país y Caracas.