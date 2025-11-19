CIDH anunció medidas cautelares para nueve extranjeros detenidos en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindó esta semana medidas cautelares para nueve extranjeros que se encuentran detenidos en Venezuela, alertando de una «situación de gravedad y urgencia».

Este organismo, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió la liberación de los extranjeros. «Toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en el país», añadió la CIDH.

«Fueron privadas de libertad en 2025 y se encuentran en riesgo en sus actuales condiciones de detención, caracterizadas por la falta de información sobre su situación jurídica, incomunicación y limitaciones en las posibilidades de acreditar defensa particular», explicó la CIDH en la Resolución 79/2025.

Los detenidos son Najam Islam Butt, pakistaní; Zsuzsanna Bossanyi, húngara; Miguel Moreno Dapena, español; los neerlandeses Willem Frederik de Rhoodes y Angelique Brigitte Corneille; y los hondureños Walter López Ogaldez, Willy Delano Bowman Webster y Hiubert Johonie Martínez Martínez

CIDH PIDE RESPUESTAS

El organismo alertó que se da una «falta de información oficial sobre la situación actual y de salud» de los detenidos. A esto se suma que los detenidos no han podido «acceder a asistencia consular» y uno de ellos se mantiene en paradero desconocido, dijo la CIDH.

«Permanecerían en privación de libertad sin comunicación efectiva con sus familiares ni abogados de confianza. Y sin posibilidades reales de activar mecanismos internos para la protección de sus derechos frente a las condiciones de detención alegadas», acotó.

Ante este escenario, la CIDH solicitó a Venezuela que se tomen medidas para «proteger los derechos e integridad» de estos detenidos. Además, exigieron que se brinden detalles sobre los casos, delitos y tribunales involucrados.

La ONG Foro Penal contabilizó 882 presos políticos, de los 85 tienen alguna nacionalidad extranjera. Justicia, Encuentro y Perdón, por su parte, eleva la cifra hasta las 1.080 personas, incluyendo 42 extranjeros y 50 venezolanos con doble nacionalidad.