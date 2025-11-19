Mundo

CIDH anunció medidas cautelares para nueve extranjeros detenidos en Venezuela

FOTO: Radiounida290am

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindó esta semana medidas cautelares para nueve extranjeros que se encuentran detenidos en Venezuela, alertando de una «situación de gravedad y urgencia».

Este organismo, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió la liberación de los extranjeros. «Toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en el país», añadió la CIDH.

«Fueron privadas de libertad en 2025 y se encuentran en riesgo en sus actuales condiciones de detención, caracterizadas por la falta de información sobre su situación jurídica, incomunicación y limitaciones en las posibilidades de acreditar defensa particular», explicó la CIDH en la Resolución 79/2025.

Los detenidos son Najam Islam Butt, pakistaní; Zsuzsanna Bossanyi, húngara; Miguel Moreno Dapena, español; los neerlandeses Willem Frederik de Rhoodes y Angelique Brigitte Corneille; y los hondureños Walter López Ogaldez, Willy Delano Bowman Webster y Hiubert Johonie Martínez Martínez

CIDH PIDE RESPUESTAS

El organismo alertó que se da una «falta de información oficial sobre la situación actual y de salud» de los detenidos. A esto se suma que los detenidos no han podido «acceder a asistencia consular» y uno de ellos se mantiene en paradero desconocido, dijo la CIDH.

«Permanecerían en privación de libertad sin comunicación efectiva con sus familiares ni abogados de confianza. Y sin posibilidades reales de activar mecanismos internos para la protección de sus derechos frente a las condiciones de detención alegadas», acotó.

Ante este escenario, la CIDH solicitó a Venezuela que se tomen medidas para «proteger los derechos e integridad» de estos detenidos. Además, exigieron que se brinden detalles sobre los casos, delitos y tribunales involucrados.

La ONG Foro Penal contabilizó 882 presos políticos, de los 85 tienen alguna nacionalidad extranjera. Justicia, Encuentro y Perdón, por su parte, eleva la cifra hasta las 1.080 personas, incluyendo 42 extranjeros y 50 venezolanos con doble nacionalidad.

