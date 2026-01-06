Venezuela

VIRAL: Vecinos del oeste de Caracas reportaron disparos en el centro, cerca de Miraflores

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura

En la noche de este lunes, se pudieron escuchar numerosos disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y la Asamblea Nacional, en el oeste de Caracas, de acuerdo a reportes de vecinos en redes sociales.

Poco después de las 8 de la noche, se escucharon numerosas detonaciones en la parroquia Catedral. En redes sociales circularon varios videos en donde se aprecia lo que parecen ser disparos hacia el cielo.

Reportes indican que las detonaciones se escucharon por, aproximadamente, unos tres minutos. Luego los disparos cesaron y, hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay informaciones de que se hayan reactivado.

Versiones extraoficiales indican que funcionarios de seguridad se percataron de la presencia de un presunto dron. En tal sentido, distintas unidades, incluyendo Casa Militar, abrieron fuego.

SIN INFORMACIÓN SOBRE LOS DISPAROS

Las autoridades no se han pronunciado sobre las detonaciones escuchadas esta noche en la ciudad capital. Se espera que en las próximas horas, o el martes, haya más detalles sobre los incidentes.

Las ráfagas de disparos generaron gran preocupación entre los habitantes del oeste y centro de Caracas. No hay reportes de daños o heridos.

Los hechos se dieron dos días después de que Estados Unidos ejecutó un ataque contra Caracas, La Guaira, e Higuerote. Aeronaves ingresaron a la ciudad capital y ejecutaron varios bombardeos.

El principal objetivo del ataque fue Fuerte Tiuna, en donde fue detenido Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por un equipo especial estadounidense. Todavía no hay información oficial sobre la cantidad de fallecido y heridos, además de un balance de daños, de este ataque.

