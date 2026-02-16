VIRAL: Tabymara, cóndor andino nacido en Mérida sigue creciendo y así luce tras 48 días

Los cuidadores del Centro de Conservación Mundo Safari Zoo en Mérida compartieron un nuevo video de Tabymara, la pichón de cóndor andino a sus 48 días de nacida.

En el clip se puede ver a la pequeña ave jugando junto a su padre. «El amor por los animales es un sentimiento profundo y significativo que muchas personas experimentan. Este afecto puede manifestarse de diversas maneras, como el cuidado, la protección y la defensa de los derechos de los animales», indicaron.

En la actualización anterior, cuando tenía 39 días de nacida habían reportado que ya pesaba 2,4 kg.

«El amor por los animales no solo enriquece nuestras vidas, sino que también contribuye a un mundo más compasivo y consciente», añadieron sus cuidadores.

Desde que nació Tabymara, se encuentra en un recinto junto a su madre y padre. Además, está monitoreada constantemente y recibe atención veterinaria oportuna para garantizar que siga creciendo sin mayores contratiempos.

Tabymara forma parte del programa de conservación del cóndor andino de Venezuela, que se encuentra en peligro de extinción. Actualmente, solo existen 10 ejemplares de esta especie en Venezuela.

El cóndor andino se encuentra entre las aves más grandes del mundo. Se caracteriza por volar sin apenas batir las alas usando corrientes térmicas. Su población ha disminuido considerablemente, entre otras cosas, porque se trata de una especie monógama, es decir tienen a una sola pareja durante toda la vida.

Además, la reproducción suele ser lenta. En la naturaleza es un ave carroñera.