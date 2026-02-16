Venezuela

VIRAL: Tabymara, cóndor andino nacido en Mérida sigue creciendo y así luce tras 48 días

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Cóndor

Los cuidadores del Centro de Conservación Mundo Safari Zoo en Mérida compartieron un nuevo video de Tabymara, la pichón de cóndor andino a sus 48 días de nacida.

En el clip se puede ver a la pequeña ave jugando junto a su padre. «El amor por los animales es un sentimiento profundo y significativo que muchas personas experimentan. Este afecto puede manifestarse de diversas maneras, como el cuidado, la protección y la defensa de los derechos de los animales», indicaron.

Leer Más

Árbol le cayó encima a Delcy Rodríguez en Cumanacoa: «Quedó muy golpeada», confirmó Maduro
EN VIDEO | Luis Fonsi decidió romper el silencio sobre su separación con Adamari López luego de 14 años
¿Por qué renunció a FM Center? Lo que reveló Caterina Valentino sobre su salida tras 29 años en la radio

En la actualización anterior, cuando tenía 39 días de nacida habían reportado que ya pesaba 2,4 kg.

«El amor por los animales no solo enriquece nuestras vidas, sino que también contribuye a un mundo más compasivo y consciente», añadieron sus cuidadores.

LEA TAMBIÉN: SAIME REALIZA OPERATIVO ESPECIAL DURANTE ASUETO DE CARNAVAL, ACTIVA UNIDADES MÓVILES EN TODO EL PAÍS

Desde que nació Tabymara, se encuentra en un recinto junto a su madre y padre. Además, está monitoreada constantemente y recibe atención veterinaria oportuna para garantizar que siga creciendo sin mayores contratiempos.

Tabymara forma parte del programa de conservación del cóndor andino de Venezuela, que se encuentra en peligro de extinción. Actualmente, solo existen 10 ejemplares de esta especie en Venezuela.

El cóndor andino se encuentra entre las aves más grandes del mundo. Se caracteriza por volar sin apenas batir las alas usando corrientes térmicas. Su población ha disminuido considerablemente, entre otras cosas, porque se trata de una especie monógama, es decir tienen a una sola pareja durante toda la vida.

Además, la reproducción suele ser lenta. En la naturaleza es un ave carroñera.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela
Agencia Europea de Seguridad Aérea retiró recomendación de evitar volar a Venezuela, estas serán las fechas que volverán las aerolíneas
Mundo
Murió Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino
Caraota Show
Sega
Luto en el mundo de los videojuegos: Murió Hideki Sato, el creador de las consolas más icónicas de Sega
Mundo