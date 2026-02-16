Venezuela

Saime realiza operativo especial durante asueto de Carnaval, activa unidades móviles en todo el país

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
Foto: Cortesía

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que durante el asueto de Carnaval realizarán un operativo especial de atención para los venezolanos.

En ese sentido, el organismo acotó que activó unidades móviles en todo el territorio nacional para garantizar a los ciudadanos su derecho a la identificación durante los días de asueto.

«En estos carnavales, mientras disfrutas de las fiestas, nuestros tráiler estarán operativos para garantizar tu derecho a la identificación. Acércate y no te quedes sin tu documento», acotó el Saime.

DESPLIEGUE OPERATIVO CARNAVAL 

La semana pasada se puso en marcha el operativo Carnavales 2026 anunciado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Este año el operativo cuenta con 228.028 personas de diferentes ministerios y entidades para la atención de los temporadistas. «Su trabajo va a ser estar esos días atendiendo a los venezolanos, prestando atención, apoyo», explicó Cabello.

«3.750 vehículos a la orden de los temporadistas, 11.040 motos; 1.348 bicicletas. Vamos a tener desplegados 470 vehículos especiales contra incendios y rescate», indicó.

En este sentido, destacó que otras unidades estarán disponibles para los temporadistas. «Van a haber 556 ambulancias en todo el país; 71 grúas totalmente gratuitas; siete aeronaves entre helicópteros y aviones para cualquier emergencia; 134 embarcaciones».

 

