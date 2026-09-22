VIRAL: Rescatistas en La Guaira devolvieron ahorros hallados entre los escombros a una mujer que buscaba a su esposo

Un grupo de voluntarios en La Guaira encontraron entre los escombros de un edificio colapsado el cuerpo del esposo de una sobreviviente así como sus ahorros del último año.

«Una cantidad de plata que tenía ahorrada una mujer que buscaba a su esposo en Caribe fue hallada por un grupo de voluntarios que la llamó para darle la sorpresa», informó la reportera Maryorin Méndez a través de su cuenta de Instagram.

En el video se puede ver el momento emotivo en el que el voluntario sorprendió a la mujer haciéndole la entrega del dinero que encontraron entre los restos de su apartamento así como una carpeta con documentos personales.

«El diálogo entre el gesto de honestidad y el agradecimiento lo dejo completo porque así me autorizaron los chicos de ‘Máquina de Hierro'», añadió.

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En este sentido, destacó el gesto hecho por los voluntarios. «Aunque estas cosas no deben ser extraordinarias vivimos en un mundo en el que sí lo son».

En redes sociales, varios usuarios elogiaron la labor del voluntario. «Todavía queda gente honesta bendiciones para ellos y que dios los bendiga por hermoso gesto», dijo un usuario.

«Gracias a Dios por la gente como ellos, la honestidad y su bondad hacia está viuda. Que Dios siempre les recompense más de lo que han dado», añadió otro.