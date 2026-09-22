Revelan cuál será el «impacto más importante» del fenómeno ‘El Niño’ en el país

El Niño lleva varias semanas afectando Venezuela y sus efectos se podrían extender por varios meses más, según José Pereira, viceministro para la Preservación de la Vida, la Biodiversidad del ministerio de Ecosocialismo.

Pereira, también meteorólogo, concedió una entrevista al programa Al Instante de Unión Radio. Tras ser consultado sobre El Niño, precisó que el «impacto más importante» será el aumento de las temperaturas y la ausencia de lluvias.

«El Niño impactará en que tendremos menos precipitaciones de lo indicado», expuso Pereira. Los efectos más severos se darán durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y podría extenderse hasta abril de 2027.

El especialista comentó el impacto que ha tenido El Niño en la temporada de huracanes del océano Atlántico. A diferencia de otros años, ha presentado un comportamiento extraordinario, puesto que se han formado apenas cinco tormentas tropicales y ninguna de ellas ha llegado a convertirse en huracán.

ATENCIÓN DE EL NIÑO

Por otra parte, Pereira afirmó que las autoridades evalúan cómo serán las temperaturas del Atlántico, cerca del mar Caribe, entre noviembre y diciembre. El Ministerio de Ecosocialismo y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) están a cargo de los estudios.

«Si en algún momento llega a calentarse algo el Caribe nos va a traer entonces algunas zonas de humedad y puede darse algunas precipitaciones, pero sí, ya de este momento los impactos: altas temperaturas y bajo índice pluviométrico», acotó Pereira.

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El especialista señaló que la temperatura en el océano Pacífico está 3,3 grados por encima del promedio. «En nueve meses hemos tenido una variación de la temperatura en el océano Pacífico de 4°C. Eso es demasiado», agregó.

El Niño está relacionado con el aumento de las temperaturas en el Pacífico oriental, a nivel del ecuador. Se suele presentar erráticamente y causa estragos en la zona intertropical, llegando a modificar la temporada de lluvias y huracanes.