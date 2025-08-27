VIRAL: Pescadores venezolanos grabaron asombroso encuentro con orcas en las costas de Aragua

Un grupo de pescadores vivieron un momento mágico en las aguas del estado Aragua cuando una familia de orcas se acercó a sus embarcaciones.

“La naturaleza siempre nos sorprende. Este martes a las 3 de la tarde vía a Chuao en Guayamure, tuvimos el privilegio de encontrarnos con majestuosas orcas en su hábitat natural. Un espectáculo único en nuestras costas», publicó la cuenta de Instagram de @Chuao_aragua.

En el video se puede ver como una orca y su cría nadan muy cerca a la par de la embarcación pesquera. Mientras tanto, a la lejanía, se observa a una orca muchos más grande siguiéndoles el paso.

«Las orcas, va el hijo ve, el muchachito al lado de él. El hijo y esta es la mamá, el papá salió fuerte, está más fuerte. El papá está allá, míralo», se puede escuchar a los pescadores comentar con evidente emoción durante el video.

LAS ORCAS

La bióloga Lorelys Valerio, quien dirige el departamento de Ambiente del municipio Macanao, señaló que aunque el avistamiento de orcas en las costas venezolanas es inusual, no se trata de un fenómeno aislado.

Estos cetáceos son migratorios y suelen desplazarse a lo largo de grandes distancias en busca de alimento y condiciones ambientales favorables.

De acuerdo con el portal especializado Danawharf, como ocurre con cualquier animal, el comportamiento de las orcas puede variar considerablemente según su entorno y experiencias.

Sin embargo, existe evidencia que sugiere que las orcas pueden mostrar un comportamiento amigable hacia los humanos y otros animales, lo que ha intrigado tanto a investigadores como a entusiastas de las ballenas.