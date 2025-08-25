Embarcación petrolera se hundió en aguas del Lago de Maracaibo, nueve tripulantes fueron rescatados

Una embarcación petrolera se hundió la madrugada del sábado 23 de agosto en las aguas del Lago de Maracaibo, hecho que por fortuna no dejó fallecidos o heridos, al tiempo que se pudo rescatar sanos y salvos a nueve tripulantes.

Se trata de la gabarra petrolera Susana 1, la cual se hundió en la Estación de Flujo TJ-7, situada en el municipio Simón Bolívar. El suceso ocurrió cerca de las 4:00 am del día en cuestión.

Asimismo, trascendió que para ese momento, la embarcación, perteneciente a una contratista petrolera, se comenzó a llenar de agua por la proa.

Fuentes vinculadas al hecho dijeron que la rápida actuación de una comisión de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) permitió el rescate de los nueve tripulantes de la embarcación petrolera, sanos y salvos.

Asimismo, relataron a El Regional del Zulia que se conformó un comité de investigación para establecer las causas del hundimiento de la gabarra Susana 1.

Así se habría hundido la gabarra "Susana 1" Boya 7 en aguas del Lago de Maracaibo, municipio Simón Bolívar, estado Zulia Vídeos cortesías pic.twitter.com/kWbbu3XaYe — NOTIREDVE INFO (@notiredveinfo) August 23, 2025

HUNDIMIENTO EN 2024

Cabe mencionar que en septiembre del año pasado, ocurrió un hecho similar, pero con consecuencias mayores, después del hundimiento de una barcaza que dejó varios muertos y heridos.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó en ese entonces que se trató de la barcaza «Chantise G», hecho ocurrido también en el Lago de Maracaibo.

Henry Martínez, uno de los sobrevivientes, reveló aquella vez que las condiciones climáticas provocaron el naufragio de la embarcación, que se cobró la vida de seis personas.

Luego, en marzo pasado, ocurrió el hundimiento de la barcaza Cristi, también en el Lago de Maracaibo, dejando como resultado tres personas fallecidas. Se trató de Luis García, Aquiles Delgado y Junior Santos

En el caso de esta embarcación, pertenecía a la empresa Representaciones y Productos del Caribe C.A, contratada por la operadora Nabep.