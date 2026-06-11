Venezuela

VIRAL: Nacieron dos leoncitos blancos en Zoológico de Maracay y revelaron sus primeras imágenes

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura

Este miércoles nacieron dos leoncitos blancos en el zoológico Las Delicias, Maracay, los cuales presentaron un buen estado de salud, de acuerdo con los expertos del lugar.

La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, celebró la noticia en sus redes sociales, donde compartió un video de los leoncitos con su madre, la leona Camatagua.

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«Ando en las costas de Aragua, pero hago una pausa para anunciarles el nacimiento de dos nuevas crías de león blanco de Timbavati, hijos de nuestra leona Camatagua. Les seguiremos informando su progreso», comentó la gobernadora.

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Tras su nacimiento en un espacio controlado y luego de verificar su estado de salud, los expertos liberaron a la leona con sus cachorros en el espacio que tienen destinados para ellos en el Zoológico.

Cabe recordar que en 2023 Camatagua tuvo a tres leoncitos, no obstante, uno murió poco después debido a que nacieron con un estado de salud reservado.

leoncitos

Se calcula que a nivel mundial existen poco más de un centenar de estos felinos.

Cabe recordar que Camatagua arribó a Venezuela junto a su pareja, Sebastián, en mayo de 2022 procedente del zoológico Hodonín en la República Checa.

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