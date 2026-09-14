VIRAL: Monita modelo que causó furor se convirtió en madre en el parque botánico de Barquisimeto

Alié, la monita que causó furor en redes sociales, tiene ahora un nuevo motivo para acaparar miradas, ya que la famosa primate que enamoró a miles con sus poses frente a las cámaras se convirtió en madre en el Parque Zoológico y Botánico Bararida, ubicado en Barquisimeto, estado Lara.

La noticia ya desató una ola de cariño —y de propuestas de nombres— entre sus seguidores.

La cría, cuyo sexo todavía no ha sido revelado por los administradores del espacio, nació en medio de la misma atención mediática que convirtió a su madre en una figura viral.

Ahora, la comunidad en redes sociales que sigue de cerca cada paso de Alié fue convocada a proponer nombres para el recién nacido, tanto en caso de que sea macho como hembra, mientras la «reina viral» adapta su rutina a los cuidados maternos.

«El glamour continúa, pero ahora con un toque de máxima ternura protegiendo a su hermoso(a) bebé. Todavía no sabemos si es niño o niña… Así que necesitamos tu ayuda urgente: ¿Qué nombre le pondrías? Déjanos tus mejores opciones para varón y para nena en los comentarios», reza la publicación del parque en Instagram

La convocatoria no tardó en llenarse de respuestas cargadas de creatividad y simbolismo. De hecho, uno de los usuarios compartió una conexión personal con el nombre que propone.

«¡Se llama igual que yo! Así que le pondría el nombre de mi hijo Augusto. Porque es uno de sus animales favoritos desde pequeño», comentó una usuaria llamada María Alejandra Rivas.

Otros comentarios apostaron por nombres con raíces en la geografía y mitología amazónica, buscando honrar el origen selvático del animal.

«Si es macho: Como el imponente río y macizo sagrado del Amazonas venezolano. Un nombre con porte de cacique y líder de la selva para el hijo de nuestra Reina Viral. Si es hembra: ¡Autana! Inspirado en el místico tepuy del Amazonas, conocido como ‘El Árbol de la Vida’. Un nombre con una elegancia y fuerza, ya que al ser hembra sería eso árbol de vida», comentó otra de las internautas.

Por ahora, el parque botánico de Barquisimeto no ha confirmado una fecha para revelar el sexo de la cría ni el nombre definitivo, pero la expectativa entre los seguidores de Alié sigue creciendo con cada nueva sugerencia en redes sociales.