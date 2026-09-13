VIRAL: Venezuela busca su pase a la final contra Ecuador en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos

El pabellón criollo, por Venezuela, enfrentará al encebollado ecuatoriano en las semifinales del Mundial de Comidas del creador de contenidos Ibai Llanos. Esta competencia significa un nuevo duelo sudamericano por un lugar en la final del torneo.

En sus redes sociales, el streamer publicó este domingo 13 de septiembre el video correspondiente a la siguiente votación.

Aquí, la competencia se torna más reñida entre estos platos representativos de Venezuela y Ecuador.

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Los meridionales obtuvieron su clasificación tras imponerse a Bolivia en los cuartos de final. El encebollado recibió alrededor de 1,4 millones de votos, mientras que el plato boliviano obtuvo 1,08 millones.

Según el recuento presentado por Ibai, Venezuela llegó a esta instancia después de superar ampliamente a Colombia.

El pabellón criollo obtuvo 2,6 millones de votos frente a 1,1 millones que alcanzó la bandeja paisa colombiana.

En total, los cuatro enfrentamientos de cuartos de final reunieron 12,7 millones de votos. Los usuarios pudieron participar en las diferentes plataformas habilitadas para esta competencia.

Venezuela tiene un historial positivo en los torneos culinarios que organiza Ibai Llanos, por lo que se encuentra en buena posición para avanzar a la instancia definitiva.