VIRAL: Las polémicas declaraciones de Esteban Gerbasi sobre Dinorah Figuera que están dando de qué hablar en redes

El asesor de la líder de la oposición, María Corina Machado, Esteban Gerbasi, está envuelto en una gran polémica luego de salir de una serie de videos criticando fuertemente a la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera.

«Dinorah Figuera es la nada. No tiene la experiencia, no tiene bagaje político, no tiene la preparación para llevar a Venezuela a un puerto seguro», dijo en un video.

«Pero en política para mí es de lo peor, así es que se prostituye la gente en política, que las compran, las utilizan y después las desechan», añadió en otro clip.

«Dinorah Figuera es una meretriz de ese grupo. Eso es una prostitución al pueblo venezolano. No ha hecho ni siquiera un comentario del caso de la entra de María Corina», continuó.

CONDENA DE LA PLATAFORMA UNITARIA

La Plataforma Unitaria emitió un comunicado para condenar las declaraciones de Gerbasi. «Desde la Plataforma Unitaria condenamos la misoginia, venga de donde venga».

«Las diferencias políticas se confrontan con argumentos, ideas y propuestas, nunca mediante campañas denigrantes, insultos o calificativos machistas. En democracia se puede pensar distinto, disentir e incluso debatir con firmeza, pero jamás se debe denigrar, humillar u ofender», indicaron.

«La mujer venezolana merece respeto, reconocimiento, admiración y solidaridad. Ese principio no admite excepciones. Solidarios con las compañeras Dinorah Figuera, Delsa Solórzano y todas las mujeres que han sido objeto de estas deplorables conductas y campañas», continuó.

Desde la Plataforma Unitaria condenamos la misoginia, venga de donde venga. Las diferencias políticas se confrontan con argumentos, ideas y propuestas, nunca mediante campañas denigrantes, insultos o calificativos machistas. En democracia se puede pensar distinto, disentir e… — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 2, 2026

RECHAZO DE VOLUNTAD POPULAR

La organización política, Voluntad Popular también rechazó las declaraciones de Gerbasi.

«Señor Esteban Gerbasi usted puede discrepar de Dinorah Figuera, cuestionar sus posiciones, criticar su negociación y debatir todo lo que quiera. Lo que no es aceptables es acudir un insulto sexual para intentar degradar a una mujer que ejerce responsabilidad pública», dijo la dirigente Adriana Pichardo

«Llamarla prostituta no rebate una sola de sus ideas, es una descalificación sexista que intenta reducir a una mujer por su condición de mujer, en lugar de confrontar sus argumentos», añadió.

Las diferencias políticas se debaten con argumentos, no con insultos misóginos. Lo dicho por Esteban Gerbasi contra Dinorah Figuera es ofensivo, sexista e inaceptable. Desde Voluntad Popular rechazamos cualquier intento de degradar a una mujer por ejercer liderazgo político.… pic.twitter.com/Q9kKkejUaO — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) October 2, 2026

«Dinorah Figuera preside la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en la negociación. Se le puede exigir, cuestionar y confrontar políticamente como cualquier dirigente, pero con respeto. Como mujer venezolana rechazo ese lenguaje, no vamos a normalizarlo», aseveró.

Para finalizar, destacó que ese no es el camino que hay que seguir. «La política venezolana necesita firmeza, debate y rendición de cuentas, no insultos contra la dignidad de las mujeres».