Venezuela

«Que manguangua»: El dardo de Jorge Arreaza a Capriles sobre su trabajo en la AN

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Capriles

El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, señaló que su homólogo, Henrique Capriles lleva meses cobrando su sueldo como parlamentario sin asistir a trabajar.

«El señor Henrique Capriles fue elegido para ser diputado a la Asamblea Nacional. No asiste a una Sesión desde hace casi cuatro meses (11 de junio). No participa en ninguna comisión o grupo parlamentario», dijo Arreaza en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

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Asimismo, destacó que a pesar de esto sigue percibiendo todos los beneficios que le corresponde como parlamentario. «Eso sí, su salario como diputado principal lo cobra completo y puntual», acotó Arreaza.

Para finalizar, usó la misma expresó que usa Capriles para referirse a esta situación. «Que manguangua», concluyó Arreaza.

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Hasta el momento, Capriles no se ha pronunciado con respecto a estas acusaciones en su contra.

Desde hace semanas se ha visto a Capriles recorriendo todo el país como parte de una campaña, casa por casa, en la que está exponiendo la crisis económica y de servicios públicos del país en conversaciones con los habitantes de distintos sectores

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