«Que manguangua»: El dardo de Jorge Arreaza a Capriles sobre su trabajo en la AN

El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, señaló que su homólogo, Henrique Capriles lleva meses cobrando su sueldo como parlamentario sin asistir a trabajar.

«El señor Henrique Capriles fue elegido para ser diputado a la Asamblea Nacional. No asiste a una Sesión desde hace casi cuatro meses (11 de junio). No participa en ninguna comisión o grupo parlamentario», dijo Arreaza en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

Asimismo, destacó que a pesar de esto sigue percibiendo todos los beneficios que le corresponde como parlamentario. «Eso sí, su salario como diputado principal lo cobra completo y puntual», acotó Arreaza.

Para finalizar, usó la misma expresó que usa Capriles para referirse a esta situación. «Que manguangua», concluyó Arreaza.

El señor @hcapriles fue elegido para ser Diputado a la @Asamblea_Ven. No asiste a una Sesión desde hace casi 4 meses (11 de junio). No participa en ninguna Comisión o Grupo Parlamentario. Eso sí, su salario como Diputado Principal lo cobra completo y puntual. ¡QUE MANGUANGUA! pic.twitter.com/z9hgQUVIlK — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) October 1, 2026

Hasta el momento, Capriles no se ha pronunciado con respecto a estas acusaciones en su contra.

Desde hace semanas se ha visto a Capriles recorriendo todo el país como parte de una campaña, casa por casa, en la que está exponiendo la crisis económica y de servicios públicos del país en conversaciones con los habitantes de distintos sectores