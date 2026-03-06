VIRAL: La petición de Gilberto Correa a Delcy Rodríguez que estaría relacionada con el TSJ

El recordado presentador Gilberto Correa hizo un llamado a Delcy Rodríguez para que interceda en un caso en el que lo despojaron de un terreno y el Tribunal Supremo de Justicia se habría negado a devolvérselo.

«Señora presidenta Delcy Rodríguez, me veo en la obligación de comunicarme con usted por este medio. Usted me conoce, soy un hombre de fe en Venezuela, pero hoy mi voz es de angustia, porque mi patrimonio, mi terreno, mi propiedad está en manos del Tribunal Supremo de Justicia, aún sabiendo que mi caso ya yo lo gané con una decisión de la Sala Constitucional», denunció Correa en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Destacó que a pesar de haber ganado el caso, sigue pasando el tiempo y no le devuelven su terreno. «No es nada más que el Tribunal se niegue a decidir, es que han pasado tres años y la respuesta no llega, y como usted sabe, recientemente cumplí 83 años y para mí tres años es una vida entera».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gilberto Correa Romero (@soygilbertocorrea)

«Mi salud no puede esperar más tiempo de burocracia. Solo le pido y confío en usted. Confío plenamente que este TSJ emita su decisión ya, que se haga justicia», manifestó.

«No solicito privilegios, sino el cese de la omisión procesal para que pueda ejecutarse lo que ya es un derecho adquirido», asentó.

Para finalizar, insistió en que Delcy Rodríguez pueda solucionar esta situación irregular. «Necesito recuperar mi terreno, mi propiedad por lo cual llevo luchando 25 años, para vivir mis últimos años en paz. Confío en su palabra», expresó.